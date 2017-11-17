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В строительство дороги "Обход Хабаровска" уже инвестировано 4 млрд рублей
Об этом сообщили в группе компаний «ВИС», которая реализует этот проект на принципах государственно-частного партнёрства совместно с Правительством Хабаровского края и Газпромбанком.
Строительство идет в соответствии с графиком и не останавливалось даже на время новогодних каникул. Сейчас работы развёрнуты по всей длине трассы, протяжённость которой составляет почти 27 км. Продолжается снос деревьев и кустарников. Объём грунта, уложенного в основание земляного полотна, приближается к 1 миллиону кубометров. В секции №2 протяжённостью 1,5 км полностью выполнено устройство земляного полотна, а в секции №6 протяжённостью 1,2 км эти работы близки к завершению. Начато устройство свайного основания путепровода в секции №8 будущей автомагистрали.
Напомним, что выступая с ежегодным инвестиционным посланием, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сообщил, что в проект к настоящему моменту уже инвестировано 4 миллиарда рублей.
«Сейчас могу сказать – мы рисковали, поскольку несколько месяцев не имели гарантированного решения по предоставлению федерального бюджетного гранта. Тем не менее, мы не отступали, совместно с частными партнерами – компанией «ВИС» и Газпромбанком - последовательно показывали Минтрансу России, Правительству Российской Федерации нашу готовность осуществлять проект. Федеральные власти оценили нашу последовательность», - сказал глава региона.
Напомним, что старт строительству был дан в ноябре прошлого года. «Обход Хабаровска» - первый проект государственно-частного партнёрства в транспортной сфере на Дальнем Востоке и крупнейший в Хабаровском крае. Автомагистраль имеет стратегическое значение, соединяя между собой сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». Реализация проекта откроет новые возможности для формирования транспортной инфраструктуры, необходимой для интенсивного развития дальневосточного региона.
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