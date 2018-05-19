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В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
В Правительстве Хабаровского края подписано постановление о предоставлении субсидии резидентам индустриальных парков «Авангард», «Хабаровский завод строительной керамики» в Хабаровске и «Парус» в Комсомольске-на-Амуре. Предполагается возмещение части затрат по договорам лизинга на покупку недвижимости производственного назначения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как сообщили в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края, возмещению подлежат затраты на уплату первоначального взноса по договору лизинга на приобретение объектов недвижимости и лизинговых платежей.
«Такой механизм позволит резидентам снизить затраты на приобретение производственных объектов в пределах 25 процентов. Можно вернуть часть стоимости складов, подстанций, котельных, водозаборных узлов, зданий очистных, мастерских, ангаров, холодильных помещений и других необходимых для обеспечения полного производственного цикла. На 2018 год в краевом бюджете на реализацию этой меры поддержки предусмотрен 1 млн рублей. В третьем квартале этого года, будет объявлен конкурсный отбор резидентов парков», - сообщили в министерстве.
Подробную информацию о субсидии можно узнать по телефону: 8 (4212) 40-20-00 (вн. 3886), министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики края.
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