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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Июля, 02:14 |
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Участники V Северной межрегиональной конференции в Хабаровске разработали рекомендации для Правительства РФ
Организаторами конференции выступила Федерация независимых профсоюзов России, Союз «Хабаровское краевое объединение профсоюзов», а также ряд отраслевых профсоюзов России. В конференции приняли участие руководство и представители федеральных органов власти, общероссийских отраслевых профсоюзов, объединений работодателей, Правительств, законодательных органов, сторон социального партнерства из 13-ти субъектов Российской Федерации.
Участниками конференции в трехстороннем формате была обсуждена действующая нормативно-правовая база, регулирующая привлечение и закрепление профессиональных кадров в районах со сложными климатическими условиями.
Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь отметил, что проблемы, поднятые в ходе конференции в Хабаровске, стали самыми сложными за всю историю мероприятия. Он подчеркнул, что решение вопросов закрепления и привлечения трудовых кадров в регионы со сложными климатическими условиями требует консолидированного подхода от профсоюзов, власти и бизнеса.
По итогам обсуждения, участники Северной конференции отметили, что социально-экономическое развитие районов Крайнего Севера имеет стратегически важное значение для страны, а решение вопросов привлечения и закрепления трудовых кадров в макрорегионе неразрывно связано с решением общих вопросов социально-экономического развития данных территорий. По мнению участников мероприятия, вопросы привлечения и закрепления профессиональных кадров здесь не находят системного решения. Одним из основных условий устранения имеющейся острой проблемы нехватки и оттока кадров участники конференции назвали повышенный размер оплаты труда и обязательное создание необходимой инфраструктуры.
Участниками конференции был разработан ряд рекомендаций, адресованных Правительству РФ, Государственной думе, Совету Федерации, органам исполнительной и законодательной власти. Федерации независимых профсоюзов России. Результаты выполнения рекомендаций будут рассмотрены в ходе следующей межрегиональной конференции, которая пройдет в 2019 году.
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