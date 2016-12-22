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Четверг| 22 Декабря, 23:25 |
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Хабаровский край заработал на отходах 300 миллионов
Об этом сообщил председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов в ходе заседания коллегии ведомства.
Он также отметил, что ассортимент выпускаемой продукции из утилизированных отходов потребления составляет более 200 наименований. На сегодняшний день в регионе освоены заготовка и переработка макулатуры, полимерных, стекольных, резинотехнических, нефте и ртутьсодержащих, строительных, медицинских и других видов отходов.
С точки зрения экологической безопасности политика обращения с отходами в крае ориентирована на постепенный переход от их захоронений к использованию, в том числе в качестве вторичного сырья.
Участники коллегии обсудили ход реализации «Стратегии экологической безопасности Хабаровского края на период до 2020 года», принятую еще в 2010 году. Были озвучены меры, предпринимаемые в регионе по охране окружающей среды, улучшению качества воды в реках Амур и Уссури, снижению вредных выбросов в атмосферу предприятиями теплоэнергетики и автотранспортом. Также отмечено, что с началом реализации Стратегии по экологической безопасности региона в крае создано 13 особо охраняемых природных территорий площадью свыше миллиона гектаров.
В числе положительных моментов была названа реализация плана мероприятий по сохранению амурского тигра в крае. По результатам сплошного учета амурского тигра, проведенного в зимний период 2014 – 2015 годов, зафиксировано увеличение численности популяции до 110 особей против 75 в 2005 году.
Вера КАЛИНИНА.
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