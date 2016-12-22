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Японские компании подтвердили намерения реализовать проект по развитию аэропортового комплекса Хабаровск (Новый)
16 декабря в Токио состоялось подписание Меморандума о намерениях о совместной реализации проекта по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск между ОАО «Хабаровский аэропорт» и консорциумом японских инвесторов. Церемония подписания Меморандума состоялась в присутствии Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Президента РФ Владимира Путина в рамках официального визита российского лидера в Японию.
Свои подписи под Меморандумом поставили президент и главный исполнительный директор Sojitz Corporation Йоджи Сато, председатель и главный исполнительный директор Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) Такума Хатано и председатель и главный исполнительный директор Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) Исао Такаширо, а также председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.
Согласно Меморандуму, японские компании Sojitz Corp., JOIN и JATCO подтвердили свои намерения реализовать проект по развитию аэропортового комплекса Хабаровск (Новый) в рамках совместного предприятия с ОАО «Хабаровский аэропорт». Совместное предприятие для реализации проекта будет создано на базе АО «Международный аэропорт Хабаровск», являющегося резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск».
На первом этапе сотрудничества стороны намерены реализовать проект по строительству нового пассажирского терминала внутренних линий, а затем будут совместно осуществлять операционное управление, как новым терминалом внутренних линий, так и существующим международным терминалом. В дальнейшем между сторонами также будет рассмотрена возможность строительства нового терминала международных авиалиний.
В настоящее время стороны продолжают консультации и переговоры по согласованию всех условий будущего сотрудничества и подготовку юридических документов по вхождению японских инвесторов в проект. Начало строительства нового пассажирского терминала внутренних линий аэропорта Хабаровск запланировано на 2017 г.
Досье "Дальневосточного капитала": ОАО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, занимающий 1 место в регионе по количеству перевозимых пассажиров и грузов в регионе - ежегодно обслуживающий около 2 млн. пассажиров и 30 тыс. тонн грузов.
Sojitz Corporation – японская компания, занимающаяся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов по всему миру в различных отраслях: автопромышленности, энергетике, в сфере полезных ресурсов, химической промышленности, аграрном секторе и др. В состав Корпорации Sojitz входят более 440 дочерних и аффилированных предприятий, которые работают в более 50 странах и регионах мира.
JATCO Ltd. - главный оператор терминальной инфраструктуры одного из крупнейших аэропортов мира - аэропорта Ханеда (международный аэропорт Токио, Япония), который занимает второе место по пассажиропотоку в Азии и 4 место в мире (ежегодно аэропортом Ханеда обслуживается около 70 миллионов пассажиров).
Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban development (JOIN) – государственный фонд, созданный в октябре 2014 года Министерством Земли, Инфраструктуры, Транспорта и Туризма Японии. Ключевая задача Фонда – поддержка японский компаний, участвующих в реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта и урбанистки в рамках государственно-частного партнерства.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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