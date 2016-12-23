|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Января, 08:33 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае планируют внедрить 12 целевых моделей
Речь идет об упрощении разрешительных процедур, оптимизации деятельности госструктур в сферах работы с потенциальными инвесторами, стимулировании малого предпринимательства. Уже к началу февраля должны быть разработаны «дорожные карты» по всем направлениям целевых моделей.
Как отметил на итоговом заседании Проектного штаба первый заместитель председателя правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев, целевые модели станут локомотивом и Национального рейтинга и регионального стандарта, а в перспективе, после их внедрения, сократятся сроки прохождения разрешительных процедур.
Напомним, что основные целевые модели разработаны Агентством стратегических инициатив (АСИ) и были представлены на заседании президиума Госсовета Правительства РФ в ноябре 2016 года. В стране эта работа ведется в соответствии с поручением главы государства в целях улучшения инвестиционного климата.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Хабаровском крае налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли выросли почти на 25%
- В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе
- В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства
- В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"
- В Хабаровском крае планируют внедрить 12 целевых моделей
- В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы
- В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку
- В реки Хабаровского края выпущено более 60 млн штук молоди лососевых
- Хабаровский край занял 10 место в России по объемам лесозаготовок
- Компания Komatsu передала Тихоокеанскому государственному университету бульдозер
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.