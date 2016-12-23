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В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"
На ней представлено более 150 фотографий заповедных уголков России, как профессиональных фотографов, так и любителей, в том числе сотрудников заповедников и национальных парков. Здесь также выставлены экспонаты, связанные с заповедной деятельностью: современные инструменты исследователей, слепки следов животных, туристическое снаряжение.
За 100 лет заповедники России получили заслуженное признание в мире как уникальные природные лаборатории и хранители экологических систем. Сегодня в нашей стране создано 103 заповедника, 50 национальных парков, 59 заказников и 17 памятников природы.
Особо охраняемые природные территории внесли значительный вклад в сохранение таких видов животных, как соболь, бобр, дальневосточный леопард, амурский тигр, дальневосточный аист, зубр и многих других, а также мест их обитания, включая многие виды морских обитателей
Инициатором создания и проведения фотовыставки выступило ФГБУ «Заповедное Приамурье», в состав которого входят девять территорий: заповедники «Большехехцирский», «Болоньский» и «Комсомольский», национальные парки «Анюйский» и «Шантарские острова», а также федеральные заказники «Баджальский», «Ольджиканский», «Удыль» и «Хехцирский».
- Сегодня очень важно на всех уровнях поднимать вопросы сохранения живой природы, - говорит научный сотрудник экспозиционно-выставочного сектора музея Евгения Кузьменко, - поэтому в перспективе вместо настоящих шкур, рогов и скелетов для изготовления чучел-экспонатов мы будет использовать метод альтернативной таксидермии.
К слову, подобный метод - это общемировая тенденция, к которой постепенно приходят музеи всего мира. Не остается в стороне и краевой музей - специально для выставки «Заповедная Россия – 100 лет» здесь подготовили иллюстрацию альтернативной таксидермии. И, стоит отметить, экспонаты, изготовленные из искусственных материалов, выглядят весьма реалистично.
В России с таким же названием открылись выставки в Удмуртии, Санкт-Петербурге, Чите. Однако хабаровские музейщики первыми открыли Год экологии на Дальнем Востоке. После дальневосточной столицы выставка отправится в «путешествие» по другим городам и весям ДФО.
Вера КАЛИНИНА.
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