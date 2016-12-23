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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Января, 08:33 |
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В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства
Основная цель проведения экспертизы – выявление в действующих нормативных правовых актах положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности с последующей отменой или корректировкой таких положений. Экспертиза для бизнеса – действенный механизм обратной связи, позволяющий предпринимателям строить диалог с органами власти и дающий возможность эффективно бороться с существующими барьерами и необоснованными требованиями.
Публичные консультации будут проходить до 10 февраля этого года. В них могут принять участие предприниматели, общественные объединения, саморегулируемые организации, научно – экспертные организации и иные заинтересованные лица.
В случае наличия мотивированных замечаний, предложений и дополнений к представленному нормативному правовому акту участники публичных консультаций могут оставить свое мнение на региональном портале.
Вера КАЛИНИНА.
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