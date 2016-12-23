|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Января, 08:33 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе
Так, ООО «Токинский кирпичный завод» планирует построить в селе Токи предприятие по производству строительных материалов. Инвестор намерен выпускать кирпичи на самом современном оборудовании и поставлять продукцию не только в Ванино, но и в соседние районы края. В дальнейшем у бизнесменов есть планы по выходу на рынки других регионов ДФО. Мощность предприятия оценивается в 5 млн. штук кирпича в год, вложения на первом этапе составят 14 млн. рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Другая компания – ООО «Форум ДВ» работает над созданием берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Мощность предприятия - 150 тыс. тонн в год, инвестиции - 25 млн. рублей на первом этапе. Запустить комплекс компания планирует уже в этом году.
ООО «Карбон-ДВ» реализует проект по переработке отходов деревоперерабатывающей промышленности (опилок, коры, щепы и т.д.) в углеродную крошку. Объемы производства составят 200 тыс. куб. м. в год, инвестиции – 173 млн рублей. Компания работает совместно с крупными лесоперерабатывающими предприятиями края. Реализовать проект планируется уже в этом году.
Еще один инвестор – ООО «Причал» (дочерняя компания ГК «Русал») собирается построить в акватории бухты Ванино глиноземный терминал мощностью 1,5 млн тонн в год. Объем инвестиций – более 5 млрд рублей.
По итогам заседания комиссии все представленные проекты были одобрены. В настоящее время продолжается работа по получению этими компаниями статуса резидента Свободного порта в Хабаровском крае. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил краевым и районным властям оказывать максимальную поддержку инвесторам.
«Мы готовы обсуждать любые сложности, с которыми сталкивается инвестор, и оперативно помогать. Необходимо сделать так, чтобы проекты как можно скорее были запущены, чтобы началась работа на новых предприятиях в рамках Свободного порта», - подчеркнул Вячеслав Шпорт.
Отметим, что сейчас на территории Ванинского района предварительно определено 19 проектов для реализации в рамках режима СПВ с объемом инвестиций около 86 млрд. рублей. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже одобрила 5 заявок от инвесторов. В конце прошлого года появился и первый резидент - ООО «Дальневосточный Ванинский порт».
Также продолжается работа и по распространению режима Свободного порта и на другие муниципальные образования края. Сейчас при поддержке Минвостокразвития России в федеральных ведомствах проходят согласование соответствующие поправки в Федеральный закон "О Свободном порте Владивосток".
Планируется, что этот статус могут получить город Хабаровск и Советско-Гаванский район. По предварительной оценке, это позволит привлечь не менее 37 проектов с общим объемом инвестиций около 111 млрд. рублей, что будет способствовать созданию более 7,3 тыс. новых рабочих мест.
- В Хабаровском крае налоговые отчисления от горнодобывающей отрасли выросли почти на 25%
- В Хабаровском крае четыре новых инвестиционных проекта будут реализованы в Ванинском районе
- В Хабаровском крае началась публичная экспертиза нормативного правового акта в сфере строительства
- В Хабаровске открылась фотовыставка "Заповедная Россия – 100 лет"
- В Хабаровском крае планируют внедрить 12 целевых моделей
- В Год ООПТ в Хабаровском крае будут созданы новые заказники и памятники природы
- В Хабаровском крае инвестпроекты в области освоения лесов получат господдержку
- В реки Хабаровского края выпущено более 60 млн штук молоди лососевых
- Хабаровский край занял 10 место в России по объемам лесозаготовок
- Компания Komatsu передала Тихоокеанскому государственному университету бульдозер
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.