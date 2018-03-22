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ОАО "РЖД" и правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве
В Хабаровске подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве ОАО «РЖД» с правительством Хабаровского края на 2018-2020 годы. Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Николай Маклыгин и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Стороны отметили, что важным направлением совместной деятельности является комплексное социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре. В 2017 году здесь был открыт Пункт технического осмотра локомотивов, продолжается строительство Дома отдыха локомотивных бригад, введено в состав поезда Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 10 новых плацкартных вагонов.
– Совместными усилиями мы решаем самые сложные и значимые задачи, стоящие перед Хабаровским краем. Только в 2018-2020 годах на реализацию инвестиционных проектов запланировано порядка 49 млрд рублей. Особое внимание будет уделено развитию Восточного полигона, а также обновлению тягового подвижного состава, внедрению ресурсосберегающих технологий, обновлению предприятий путевого и локомотивного комплексов, – отметил начальник ДВЖД Николай Маклыгин.
По словам Вячеслава Шпорта, рост объемов перевозок по железной дороге наглядно свидетельствуют о развитии экономики края в целом:
– Наш край – промышленный, поэтому для нас крайне необходимо, чтобы железная дорога работала как часы. Важно, что продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, особенно в направлении портов Советская Гавань и Ванино. Сегодня это одна из основных точек роста Хабаровского края. Не менее необходимо и расширение возможностей БАМа и Транссиба.
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