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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 19 Апреля, 19:33 |
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"Дни Амура" пройдут в Хабаровском крае
Акция началась сегодня и продлится все лето. Главным событием, с которого откроется череда мероприятий, станет всероссийский субботник «Зеленая Весна». Он запланирован на 20 апреля. В этот день в Хабаровском крае проведут «генеральную уборку» улиц, парков и скверов, придомовых территорий, а также очистят от мусора береговую линию Амура, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
- Много акций в этот раз мы посвятили экологии нашей главной реки – Амура. Составили отдельный план под названием «Дни Амура» и наполнили разными делами. В школах проведем «Уроки Амура», запустим проекты «Водный клуб» и «Чистые берега Амура», - рассказала заместитель начальника отдела комитета по охране окружающей среды минприроды края Елена Филимонова.
Также рамках экологической акции пройдет серия тематических выставок, фестивалей и конкурсов для детей. В рамках Дней запланированы уже ставшие традиционными: всероссийский экологический детский фестиваль «Эколята – молодые защитники природы», «Марш парков», «Шествие юных экологов», «Всероссийский день посадки леса», «День тигра».
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