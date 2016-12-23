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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске намерены реализовать масштабные инвестпроекты
Об этом сообщил вице-мэр дальневосточной столицы Валерий Лебеда в ходе пресс-конференции.
- В направлении распространения режима свободного порта Владивосток на город Хабаровск мы работаем совместно с Министерством экономического развития Хабаровского края. Сегодня документы рассматриваются в Москве, уже принято принципиальное решение. Все те проекты, которые не вошли в ТОСЭР «Хабаровск» и Индустриальные парки, но являются важными для города, мы планируем «внедрить в этот режим», - подчеркнул Валерий Лебеда.
По его словам, программа подразумевает участие 28 организаций, готовых вкладывать деньги в Хабаровск при наличии льгот, которые предполагают налоговый режим свободного порта.
Он также отметил, что преференции в рамках режимов порто-франко и ТОСЭР во многом совпадают — потенциальные резиденты смогут снизить себестоимость продукции почти на треть.
Одним из крупнейших инвестпроектов в Хабаровске вице-мэр назвал строительство Дальневосточного учебно-спортивного центра, финансирование которого будет осуществляться в рамках федерально–целевой программы. На эти цели предусмотрено более 3 млрд рублей. Ввод спорткомплекса, который должен стать тренировочной площадкой для олимпийской сборной России, запланирован на 2018 год.
Среди масштабных проектов было названо строительство торгового комплекса с аквапарком, где объем инвестиций превысит 5 млрд рублей.
К числу крупных инвестиционных проектов причислен и высокотехнологичный медицинский центр «Академия здоровья», сдача которого запланирована на текущий год. Отмечается, что центр будет заниматься реабилитацией пациентов после операций, а также оказывать услуги по диагностике заболеваний, физиотерапии и другие.
Валерий Лебеда не оставил без внимания и гостиничный комплекс с прилегающим рестораном, который расположится на улице Советской. Запланированный объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей.
Рассказал вице-мэр и об инвестпроектах с привлечением иностранного капитала. В этом году готовятся сдать в эксплуатацию МПС «Южная». В проекте участвовала южнокорейская компания. Крупный проект, рассчитанный до 2020 года, планирует реализовать еще один южнокорейский инвестор – компания «Керенг-Ришувилл». Азиатские партнеры запроектировали многоэтажный жилой комплекс на улице Ленина на 279 квартир с офисами и подземной парковкой. Объем инвестиций по этому объекту превышает 1 миллиард 300 миллионов рублей.
На стадии переговоров находится проект парка развлечений в Краснофлотском районе. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписано с китайской компанией «China Haisum Engineering».
- Пока о готовом инвестпроекте говорить рано. Мы прорабатываем проект, китайская сторона просчитывает экономику, но все упирается в численность жителей. Для такого рода проектов у нас население города небольшое. Хотя мы и прибавили неплохо – сейчас в Хабаровске 616 тысяч человек. Но зарубежные инвесторы осторожничают, - отметил Валерий Лебеда.
Говоря об инвестициях, Валерий Лебеда подчеркнул, что администрация города должна отладить механизм предоставления земельных участков, «чтобы он работал, как часы». Хотя отметил, что сегодня если и возникают у предпринимателей проблемы по земле, то это исключение из правил.
- Мы отработали прозрачный механизм каждого этапа, начиная от подачи заявки до приобретения земельного участка, - сказал вице-мэр.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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