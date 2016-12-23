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В Хабаровском крае холдинг "Промышленные технологии" планирует развивать новое производство в ТОСЭР "Комсомольск"
Губернатор Вячеслав Шпорт провел рабочую встречу с руководством холдинга «Промышленные технологии». В работе приняли участие генеральный директор ЗАО «Промышленные технологии» Валерий Шадрин и генеральный директор АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Дмитрий Шевелев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Стороны обсудили возможность создания нового производства на площадке ТОСЭР «Комсомольск». Холдинг более 19 лет занимается разработкой, производством и сервисным обслуживанием бортовых систем самолетов, вертолетов, космических аппаратов, морской и наземной военной техники. В частности, компания производит бортовые системы электроснабжения для новейших российских гражданских самолетов Sukhoi SuperJet-100 и МС-21, активно работает по программе импортозамещения. Ряд предприятий холдинга являются резидентами особых экономических зон «Ульяновск» и «Дубна». В числе основных заказчиков компании - «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная ракетно-космическая корпорация», «Вертолеты России», «Объединенная судостроительная корпорация».
Специалисты «Промышленных технологий» проработали план по созданию нового производства, ориентированного на потребности КнААЗ и Комсомольского филиала ЗАО «ГСС». Проект предусматривает строительство новых производственных мощностей. На первом этапе речь идет об изготовлении бортовых кабельных сетей, распределительно-коммуникационных устройств, трубопроводов. На втором этапе - создание механообрабатывающего производства. Запуск первой очереди возможен в течение двух лет с момента получения компанией статуса резидента ТОСЭР «Комсомольск».
Губернатор края Вячеслав Шпорт поддержал этот проект. Сегодня представители компании отправились в Комсомольск-на-Амуре, где посетят авиационные предприятия города.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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