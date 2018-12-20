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18 Января 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Китай открыл дальневосточникам доступ к документам "Харбинской Россики"

В архив Хабаровского края будут переданы копии документов о становлении российско-китайских отношений, датированных 1618-1727 годами

В этом году представители государственного архива Хабаровского края отправятся в исследовательскую экспедицию в Харбин. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов Правительства Хабаровского края. 

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе мероприятий международного уровня в сфере архивного дела, посвященных 100-летию государственной архивной службы России и 95-летию архивной службы региона, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Хабаровские архивисты получат доступ к личным делам и документам эмигрантов в Харбине – так называемой «Харбинской Россике». Это одно из ключевых направлений взаимодействия архивных служб России и Китая. 

- На сегодняшний день представители китайской стороны в полной мере изучили интересующие их документы в архиве Хабаровского края. Вместе с тем, хабаровские архивисты доступа к документам российских эмигрантов в Харбине полностью не имели. Но во время визита в Хабаровск начальника Государственного архивного управления КНР Ли Минхуа удалось решить этот вопрос. Примерно в мае-июне, планируется провести первую исследовательскую экспедицию в Харбинском архиве с целью выявления и отбора для копирования документов «Харбинской Россики», - рассказала начальник отдела формирования архивных фондов и координации деятельности архивных учреждений комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края Марина Тряпша. 

Еще один важный итог международного взаимодействия - передача в архив Хабаровского края копий документов о становлении российско-китайских отношений, датированных 1618-1727 годами. Стоит отметить, что  ранее в  краевом архиве самый старый документ был датирован лишь 1826 годом. 

Как отметили в комитете по делам  ЗАГС и архивов правительства края, в электронном виде с этими документами можно ознакомиться  в виртуальном читальном зале на базе Единой архивной информационной системы Хабаровского края.  Помимо этих сведений, еще более 750 тыс. листов особо ценных и наиболее востребованных фондов архивных документов доступны для пользователей в электронном виде. По итогам 2018 года электронным читальным залом воспользовались 1500 пользователей.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: Хабаровский край  КНР  комитет по делам ЗАГС и архивов  г. Харбин 


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