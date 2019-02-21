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На "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Хабаровском крае направят 3 млрд рублей
По сравнению с прошлым годом, он будет существенно расширен, в том числе и в Хабаровском крае. На развитие дорожной сети региона планируется направить в этом году более 2,9 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 1,2 млрд рублей, краевого – 1,4 млрд рублей, местного – 170,5 млн рублей. Кроме того, на общесистемные меры развития дорожного хозяйства выделят 70 млн. рублей из краевого бюджета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
В общей сложности будут приведены в порядок более 180 км дорог в Хабаровской и Комсомольской городских агломерациях, проведена реконструкция свыше 16 км трасс. Кроме того, в проект включены дороги как регионального, так и межмуниципального значения.
Особое внимание будет уделено безопасности движения. Для обустройства перекрестков и опасных участков в агломерациях будут установлены 22 системы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения, реконструированы 80 светофорных объектов, приведено в нормативное состояние свыше 14 тысяч кв. м полотна тротуаров.
В результате проведенных работ доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2019 года в крае составит 53 %, а в Комсомольской городской агломерации – 24,3 %.
Напомним, город Комсомольск-на-Амуре впервые вошел в региональную программу федерального проекта по приведению дорог в нормативное состояние и снижению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. При формировании плана работ Комсомольской городской агломерации в первоочередном порядке учитывалось общественное мнение, поэтому в первую очередь будет приведены в порядок социально значимые дороги, по которым проходят автобусные маршруты, которые ведут к больницам и станциям скорой помощи, образовательным учреждениям.
- План работ на этот год сформирован с учетом пожеланий граждан и экспертного мнения специалистов дорожной отрасли. Реализация этого Национального проекта будет находиться под особым контролем Правительства края, - подчеркнул губернатор Сергей Фургал.
В целом, согласно проекту региональной программы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Хабаровском крае до 2024 года планируется привести в нормативное состояние более 330 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения края, а также более 400 км дорог в Хабаровской городской агломерации и более 170 км – в Комсомольской.
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