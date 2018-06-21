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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 11:26 |
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Задолженность потребителей Хабаровского края за газ за год выросла на 27%
Общая просроченная задолженность потребителей газа Хабаровского края перед компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» по данным на 1 июля 2018 г. составляет более 852 млн рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 180 млн рублей (+ 27%).
Почти 75% от общей суммы просроченной задолженности – это долги теплоснабжающих организаций Хабаровского края, которые потребляют всего треть поставляемого компанией газа в регион. Особенно критической ситуацию можно назвать в Амурском и Солнечном муниципальных районах, где из-за практики ежегодных банкротств предприятий «малой энергетики» задолженность за поставленный природный газ не погашена за два-три отопительных периода и составляет 485,9 млн рублей.
«Практика банкротств не только может повлиять на инвестиции в край по программе газификации регионов, но и приводит к недополучению региональным бюджетом налоговых отчислений. К тому же, мы обеспокоены перспективой начала нового отопительного сезона в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, ведь в некоторых муниципальных районах по решению арбитражного суда Хабаровского края передача муниципальных котельных в пользование юридическим лицам признана незаконной. Информация о компаниях, которые вправе легитимно использовать муниципальное имущество по своему прямому назначению, отсутствует. А это значит, что поставлять газ на котельные нескольких крупных населенных пунктов попросту некому», - прокомментировала ситуацию заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина.
Низкая платежная дисциплина теплоснабжающих организаций ведет к тому, что Хабаровский край занимает крайне низкие позиции в общероссийском рейтинге регионов.
Непростая ситуация складывается и с долгами населения Хабаровского края за коммунальную услугу газоснабжения. По состоянию на 1 июля 2018 года задолженность физических лиц перед поставщиком газа составляет почти 36 млн рублей, причем 82% этой суммы – это задолженность, просроченная на 3 и более месяцев. Для сокращения этой задолженности газовики используют все меры, предусмотренные действующим законодательством. В том числе – увеличенный с недавнего времени размер пени за просрочку платежа, делающий невыгодным использование задолженности за газ в качестве «кредитных» средств.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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