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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 20 Декабря, 02:32 |
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В Хабаровском крае начали производить древесное топливо в виде гранул
В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» Премьер-министр России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции дал старт производству пеллет (древесное топливо в виде гранул) ООО «Азия-лес». Предприятие создано при финансовой поддержке Внешэкономбанка.
Мощность производства составит 560 тыс. куб. м. пиловочника в год, 225 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год, 70 тыс. тонн топливных гранул. Общая стоимость проекта составляет 9,3 млрд рублей, объем предоставленных Внешэкономбанком средств превысил 6,1 млрд рублей.
Инвестиции ВЭБа в проекты ЛПК составляют свыше 100 млрд рублей. ВЭБ реализует восемь проектов в лесопереработке.
«При участии ВЭБа на Дальнем Востоке реализуется восемь проектов общей стоимостью свыше 490 млрд рублей и объемом участия Внешэкономбанка больше 271 млрд рублей, из них пять – в Хабаровском крае. Еще пять инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока сейчас на рассмотрении и экспертизе в Банке. Их суммарная стоимость превышает 74 млрд рублей, а предполагаемая доля участия ВЭБа составляет почти 60 млрд рублей. Это аэропортовые комплексы и портовая инфраструктура, а также высокотехнологичные производства», - отметил Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.
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