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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Энергетики намерены начать дело о банкротстве УК "Чистый город" в Хабаровске
На протяжении нескольких лет ООО «Чистый город», собирая платежи с жильцов подконтрольных ему домов, не рассчитывается с энергетиками за тепло и горячую воду. На сегодняшний день общая сумма задолженности управляющей компании перед ХТСК превысила отметку в 8 миллионов рублей. Многочисленные переговоры с руководством «Чистого города» результатов не дали, более того - договоренности по ранее заключенному соглашению о реструктуризации долга со стороны неплательщика нарушены, в связи с чем соглашение расторгнуто.
«Руководству «Чистого города» мы предлагали различные варианты выхода из ситуации, - рассказывает заместитель директора по сбыту филиала «ХТСК» АО «ДГК» Елена Гаврилюк. – В том числе – расторжение договора теплоснабжения с управляющей компанией и переход на прямые расчет с жильцами. Для этого от «Чистого города» требовалось передать нам информационную базу. На что был получен отказ».
О сложившейся непростой ситуации с долгами «Чистого города» ресурсоснабжающая организация проинформировала жителей многоквартирных домов. Помимо этого, АО «ДГК» уведомило Управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края и Ростехнадзор. Также ресурсоснабжающая организация дважды обращалась в прокуратуру Железнодорожного района с просьбой инициировать проверку хозяйственной деятельности «Чистого города». Ответом была рекомендация обратиться в арбитражный суд.
Ситуация с долгами ООО «Чистый город» не меняется в лучшую строну. Поэтому с целью недопущения дальнейшего роста задолженности Хабаровская теплосетевая компания намерена инициировать дело о банкротстве управляющей компании, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе компании.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Энергетики намерены начать дело о банкротстве УК "Чистый город" в Хабаровске
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