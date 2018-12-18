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Дальневосточный капитал № 12, 2018
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18 Декабря 2018, 11:00 | Регион сегодня
Жители Хабаровского края расплатились банковскими картами на общую сумму более 143 млрд рублей
На 1 октября в Хабаровском крае выдано более 2,6 млн банковских карт. На каждого жителя приходится в среднем по две карты
С начала года хабаровчане совершили 185 млн операций по банковским картам. По сравнению с девятью месяцами прошлого года показатель увеличился на 31%.
Как рассказали корреспонденту "Дальневосточного капитала" в отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного ГУ Банка России, популярность платежных карт среди населения растет. В торговых и сервисных организациях жителями края с их помощью данного средства платежа совершено покупок на общую сумму более 143 млрд рублей.
Это на 28% больше прошлогодних показателей за тот же период. При этом средняя сумма чека снизилась с 973 рублей до 890 рублей.
Олег КУЛЬГИН.
Теги: банковские карты платежи
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