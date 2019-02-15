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Амурский гидрометаллургический комбинат выдал 50 тонн золота
Как сообщает пресс-служба Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК», такой результат достигнут за семь лет работы.
К этому событию была приурочена юбилейная плавка, наблюдать которую могли сотрудники предприятия, представители органов власти и общественности Амурска и Амурского района. На их глазах изложницы печи до краев наполнили раскаленным металлом. Были получены 6 слитков общим весом 55 кг. Именно они довели количество готовой продукции, выпущенной комбинатом, до 50 тонн в сплаве Доре.
Как сообщили в компании, по итогам 2018 года производство золота на АГМК выросло на 15% и составило 10 тонн золота, переработка флотоконцентрата выросла на 10%. На увеличение производительности повлияло завершение модернизации автоклавной линии комбината и участка десорбции, что позволило перерабатывать дополнительные объемы насыщенного золотом угля из ЗКМ. Коэффициент извлечения драгметалла из концентрата остался на уровне более 96%, что является мировым рекордом среди предприятий с автоклавной технологией.
Основным поставщиком сырья для комбината является Албазинской ГОК. В 2018 году на обогатительной фабрике Албазино произвели 143 тыс. тонн концентрата. Также АГМК работал с концентратами, произведенными на обогатительных фабриках Майского (Чукотский АО) и Бакырчикского горнодобывающего предприятия (проект «Кызыл», Республика Казахстан).
- 50 тонн золота - весомое достижение. Это общий результат работы сотрудников «Ресурсов Албазино» и Амурского гидрометаллургического комбината. Они составляют основу Амурского хаба - производственной площадки, объединяющей и ресурсные, и производственные активы «Полиметалла», - комментирует событие директор Хабаровского филиала АО «Полиметалл УК» Валентин МАРТЫНЕНКО.
- Совсем недавно мы завершили уникальный проект по модернизации Амурского ГМК, предполагающий увеличение переработки концентрата до 180-200 тыс. тонн. Это был третий этап развития комбината, который связан с запуском обогатительной фабрики на месторождении Бакырчик. - рассказывает управляющий директор ООО «АГМК» Вадим КИПОТЬ. - Первый концентрат из Казахстана АГМК переработал в октябре 2018 года. Мы работали с несколькими видами различных концентратов и начали перерабатывать насыщенный уголь. Из всех этих продуктов за год мы получили 10 тонн золота.
Амурский гидрометаллургический комбинат - это важный проект долгосрочной стратегии развития «Полиметалла». Он является ключевым перерабатывающим центром Амурского хаба - первого комплекса автоклавного выщелачивания золотых концентратов упорных руд в России.
Строительство комбината началось в 2010 году, во втором квартале 2012 года на АГМК было получено первое золото. С момента запуска предприятия прошло три этапа расширения и модернизации. Последний (третий) этап завершился в октябре 2018 года. Общая сумма инвестиций в третий этап модернизации АГМК составила $71 млн. В связи с расширением на АГМК открыли 100 новых вакансий, на 95 из них приняли жителей Амурска и Амурского района. Всего на комбинате работают 450 человек.
Следующим этапом в развитии комбината может стать строительство второго гидрометаллургического цеха. В июне 2018 года «Корпорация развития Дальнего Востока» и «Амурский гидрометаллургический комбинат» заключили Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск». Вступление «АГМК» в ТОСЭР - важный шаг в процессе принятия компанией решения о реализации проекта строительства нового гидрометаллургического цеха.
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