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В Хабаровском крае за Путина проголосовали 65,78 процентов избирателей
В Хабаровском крае подвели предварительные итоги голосования на выборах Президента РФ. Как сообщили «Дальневосточному капиталу» в крайизбиркоме, согласно предварительным итогам голосования на выборах президента РФ 18 марта, на первом месте в Хабаровском крае - Владимир Путин с 65,78 % голосов, на втором - Павел Грудинин - с 18,42 %, на третьем - Владимир Жириновский с 9,32 % голосов. Явка составила 64,23 %.
Наиболее высокий процент явки зафиксирован в Комсомольском районе – 86,61 процента, самый низкий в Николаевском районе – 58,49 процента.
Губернатор Вячеслав Шпорт, комментируя выборы, отметил их хорошую организацию в крае.
«Я побывал на многих избирательных участках. Это подтверждают и наблюдатели, и члены избирательных комиссий, и жители нашего региона. Люди подходили, благодарили за четкую организацию и нестандартный подход в проведении мероприятий на участках. Хорошо подготовились предприятия общественного питания, рестораторы, многие другие. Например, в арене «Ерофей», где в этом году впервые был организован избирательный участок, состоялся настоящий спортивный праздник. Во многом благодаря таким акциям наши земляки шли на выборы с настроением - охотно голосовали, проявляли свою гражданскую позицию и политическую активность. Хочу подчеркнуть, что жители края стали более ответственно относиться к выборам, понимая, что определяют будущее страны и Хабаровского края. Об этом говорят данные по явке», - сказал Вячеслав Шпорт.
Олег Кульгин.
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