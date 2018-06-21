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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 13:48 |
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Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
Стоимость активов предприятия на момент совершения преступления превышала 108 млн рублей и состояла из трех автозаправочных станций, расположенных в г. Хабаровске и его пригороде. Принадлежало оно двум сестрам, которые не подозревали о совершаемых против них противоправных действиях вплоть до того момента, когда назначенный рейдерами директор попытался выставить их из собственного офиса.
В рейдерской банде состояли серьезные люди: бывший сотрудник полиции, руководитель аудиторской фирмы и два юриста, хорошо знакомых с особенностями порядка оформления в государственных органах документов при создании юридических лиц.
Использую тонкости законодательства, злоумышленники сфальсифицировали решения учредителей предприятия о его отчуждении в пользу третьих лиц. Трижды в налоговом органе по поддельным документам они вносили изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в части информации о руководителях данного предприятия, где указывали сведения о «подставных» лицах, пока предприятие не перешло в собственность к одному из участников преступной группы.
Настоящие учредители находились в неведении, что они больше не являются владельцами, пока новый новый собственник предприятия не приехал к ним в офис и не потребовал освободить помещение и передать ему всю финансовую документацию предприятия.
Потерпевшие обратились в арбитражный суд Хабаровского края с требованием о запрете совершения каких-либо действий с предприятием в дальнейшем, чем предотвратили окончательную потерю предприятия, и обратились с заявлением в полицию. Расследование и последовавший затем судебный процесс заняли семь лет(!).
В результате Центральный районный суд г. Хабаровска 18 июля 2018 года приговорил участников преступной группы к лишению свободы на сроки от 3 лет 6 мес. до 4 лет со штрафом от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Правда, как уточнили корреспонденту «Дальневосточного капитала» в краевой прокуратуре, приговор в законную силу не вступил. Обвиняемые намерены обжаловать его. Поэтому, насколько еще затянется этот долгоиграющий процесс, не ясно.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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