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В Хабаровском крае проходит проверка железнодорожных переездов магистрали
В ходе комиссионного осмотра Хабаровского территориального управления начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин побывал на железнодорожных переездах на станциях Ин и Архара, проверил работу дежурных по переездам и их готовность правильно действовать в нестандартных ситуациях.
Напомним, на ДВЖД продолжается месячник «Внимание, переезд!». Период особого внимания к железнодорожным переездам на Дальнем Востоке продлен в связи с неблагоприятной ситуацией на сети железных дорог. Мероприятия по привлечению внимания водителей к проблеме безопасности проходят на всем полигоне магистрали.
В рамках месячника проводятся профилактические встречи с коллективами автотранспортных предприятий, ведется разъяснительная работа с водителями, проходят совместные рейды с сотрудниками ГИБДД по выявлению нарушителей Правил дорожного движения на переездах. Помимо профилактических мер, на дороге постоянно ведется работа по улучшению технического состояния мест пересечения с автодорогами. В текущем году на ДВЖД планируется обновить 37 железнодорожных переездов, на эти цели направлено около 14,6 млн рублей. В ходе месячника будут проверены все 611 переездов.
В границах Дальневосточной железной дороги с начала 2017 года зафиксировано 16 ДТП при пересечении железнодорожных путей, за тот же период прошлого годы произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2 человека, 1 из них погиб. А в целом по сети железных дорог ОАО «РЖД» за 8 месяцев 2017 года на железнодорожных переездах допущено 186 столкновений железнодорожного подвижного состава с транспортными средствами, что на 39% больше уровня 2016 года (в 2016 году - 134). В этих происшествиях пострадало 138 человек, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2016 год - 74). В том числе 39 человек погибло (в 2016 году погибло 25). Несмотря на предпринимаемые железнодорожниками совместно с местными органами исполнительной власти и ГИБДД мерами по профилактике правонарушений на переездах, ростом штрафных санкций, количество ДТП на переездах не снижается, ситуация не улучшается.
Причиной всех ДТП стало нарушение водителями Правил дорожного движения.
Дальневосточная железная дорога призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными при пересечении железнодорожных переездов.
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