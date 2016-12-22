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Долги ТСО и промышленных предприятий Хабаровского края за услуги газоснабжения составили более 480 млн рублей
Долги теплоснабжающих организаций (ТСО) и промышленных предприятий Хабаровского края за услуги газоснабжения перед «Газпром газораспределение Дальний Восток» по состоянию на 15 декабря текущего года составили более 480 млн рублей. При этом по сравнению с началом отопительного сезона сумма долга выросла на 27%, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Более 90% долга приходится на долю ТСО. Самый крупный долг перед газовиками сформировался у двух предприятий – ООО «Теплосервис» (Солнечный муниципальный район, 143 млн рублей) и ООО «Котельная» (п. Эльбан, Амурский муниципальный район, почти 137 млн рублей). По сравнению с декабрем 2015 г. задолженность этих компаний увеличилась в 6,5 и 1,4 раз соответственно.
В начале декабря 2016 г. вступили в силу новые Правила ограничения подачи и отбора газа (утверждены постановлением Правительства РФ №1245 от 25.11.2016 г.), согласно которым основанием для частичного ограничения поставки являются полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его транспортировке в установленный срок, допущенное потребителем более 2 раз в течение 12 месяцев. Такие меры направлены на укрепления платежной дисциплины потребителей коммунального ресурса, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе «Газпром газораспределение Дальний Восток».
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» свои обязательства по обеспечению бесперебойной поставки газа потребителям выполняет в полном объеме и намерена воспользоваться правом поставщика газа ввести ограничение подачи ресурса неплательщикам до полного погашения долга.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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