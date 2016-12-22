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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:19 |
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В Хабаровском крае Кадастровая палата проведет экскурсию по электронным сервисам Росреестра
26 декабря в центр внимания попадет сервис «Справочная информация об объекте недвижимости», пишет журнал "Дальневосточный капитал". Специалисты Кадастровой палаты расскажут как, не выходя из дома, получить информацию о своем объекте недвижимости (земельном участке, квартире, доме, гараже и т.д.). Как, имея дома или в офисе «Интернет», узнать кадастровый номер своего объекта, площадь квартиры или земельного участка. Через сервис можно узнать характеристики объекта, в том числе кадастровую стоимость объекта недвижимости.
Тема «горячей линии» 27 декабря – «Сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием». С 01.11.2016 прием документов на кадастровый учет и регистрацию прав в офисе приема - выдачи документов Кадастровой палаты осуществляется по предварительной записи. По телефону «горячей линии» расскажут, как, не теряя времени для обращения за талоном электронной очереди в офис приема-выдачи документов на Карла-Маркса, 74, попасть на прием к специалисту, выбрав удобное время для посещения, через сайт Росреестра.
28 декабря разговор пойдет о сервисе «Реестр кадастровых инженеров». Работы по межеванию земельного участка, подготовке технического плана объекта капитального строительства (квартиры, дома, гаража, объекта незавершенного строительства) проводят специалисты, которые называются кадастровыми инженерами. Кадастровый инженер должен сдать экзамен и иметь квалификационный аттестат, состоять в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности, т.е. допущенные им ошибки подлежат возмещению по договору страхования. При заключении договоров на проведение кадастровых работ желательно убедиться, что кадастровый инженер соответствует всем требованиям Закона о государственном кадастре недвижимости.
Специалисты кадастровой палаты расскажут, как воспользоваться сервисом «Реестр кадастровых инженеров» и узнать информацию о конкретном кадастровом инженере
Телефон «горячей линии» - (4212) 42 36 12 с 10-00 до 13-00.
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