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Консорциум японских инвесторов присоединится к строительству нового терминал аэропорта Хабаровск
Соответствующее соглашение было подписано в рамках 14-го заседания российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в присутствии Министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko).
18 декабря в Токио (Япония), председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк и президент и генеральный директор Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото (Masayoshi Fujimoto) подписали Акционерное соглашение о присоединении японского консорциума к проекту по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск.
Консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO входит в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск" (АО "МАХ") – 100% дочернего предприятия АО "Хабаровский аэропорт", приобретая долю в размере 10% его акций. Акционерным соглашением также предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в АО "МАХ" до 25%+1 акция.
На первом этапе сотрудничества стороны реализуют проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний и будут осуществлять его операционное управление. На втором этапе (2020-2023 гг.) сторонами предполагается строительство и последующее совместное управление новым терминалом международных авиалиний аэропорта Хабаровск.
Как отметил в ходе подписания соглашения председатель совета директоров АО «Хабаровский Аэропорт» Константин Басюк: «Подписанное сегодня соглашение - наш вклад в развитие российско-японских экономических отношений. Привлечение японских инвесторов, обладающих передовым опытом и технологиями аэропортового обслуживания, к развитию авиатранспортной инфраструктуры Дальнего Востока, безусловно, знаковое событие. Думаю, результаты нашей совместной работы будут со временем по достоинству оценены пассажирами аэропорта Хабаровск. Надеемся, что и другие российские и японские компании последуют нашему примеру и будут совместно осуществлять инвестиционные проекты на Дальнем Востоке России».
В настоящее время в международном аэропорту Хабаровск, в рамках ТОСЭР «Хабаровск», идет строительство нового терминала внутренних авиалиний пропускной способностью 3 млн. человек в год. Объем инвестиционных вложений в проект – 4,9 млрд. рублей. 3,9 млрд. руб. за счет кредитных средств ведущих российских институтов развития – ВЭБ и АО "Фонд развития Дальнего Востока", 1 млрд. руб. – собственные средства российских и японских инвесторов. Генеральный подрядчик строительства – турецкий консорциум ЛимакМаращстрой, имеющий большой международный опыт инфраструктурного строительства.
Готовность объекта на текущий момент составляет 50%. Закончены фундаментные и железобетонные работы, смонтирован металлический каркас здания, осуществляется монтаж остекления. Ведутся фасадные работы, устройство внутренних инженерных систем и коммуникаций, проводится обустройство привокзальной площади. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2019 года.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Хабаровский аэропорт» - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн. пассажиров.
Sojitz Corporation – японская компания, занимающаяся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов по всему миру в различных отраслях: автопромышленности, энергетике, в сфере полезных ресурсов, химической промышленности, аграрном секторе и др. В состав Корпорации Sojitz входят более 440 дочерних и аффилированных предприятий, которые работают в более 50 странах и регионах мира.
Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) - главный оператор терминальной инфраструктуры одного из крупнейших аэропортов мира - аэропорта Ханеда (международный аэропорт Токио, Япония), который занимает второе место по пассажиропотоку в Азии и 4 место в мире (ежегодно аэропортом Ханеда обслуживается более 85 миллионов пассажиров).
Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban development (JOIN) – фонд, созданный в 2014 году. Является единственным государственно-частным фондом в Японии, осуществляющим прямые инвестиции и специализирующийся на зарубежных инфраструктурных проектах. Цель JOIN – продвигать японскую инфраструктурную систему на зарубежных рынках и оказывать поддержку другим создании безопасной и надежной инфраструктуры за счет прямых инвестиций.
- Консорциум японских инвесторов присоединится к строительству нового терминал аэропорта Хабаровск
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