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В Комсомольске-на-Амуре под угрозой полного ограничения газоснабжения оказался завод "Амурсталь"
Газоснабжающая организация планирует полное ограничение газоснабжения предприятия с 25 декабря.
«Договоренности по «выравниванию» платежной дисциплины и дальнейших своевременных расчетов за газ на условиях заключенного договора руководством завода вновь не выполнены. Уведомление об ограничении нами было направлено еще 7 декабря. К сожалению, обратной реакции никакой нет. В случае отсутствия до 25 декабря оплаты мы будем вынуждены ограничить газоснабжение», – прокомментировала ситуацию заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Людмила Хаймурзина.
Ранее газовики уже инициировали ограничение газоснабжения завода из-за долгов. Чтобы не допустить приостановку поставки газа была проведена рабочая встреча руководителей компаний, на которой был согласован график погашения задолженности.
В результате мероприятия по введению ограничительных мер на подачу природного газа были приостановлены. Однако ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», которое осуществляет оперативное управление заводом "Амурсталь", вновь неоднократно допустило просрочку платежей поставщику газа.
В адрес металлургического производства и председателя Совета директоров со стороны газовой компании были повторно направлены предупреждения об ограничении газоснабжения.
В ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» призвали не драматизировать ситуацию и пообещали урегулировать ситуацию с задолженностью.
По официальной информации, завод за девять месяцев 2018 года отгрузил покупателям 510 тыс тонн продукции, что в пять раз превышает показатели предыдущего года, перечислил 1,9 млрд. рублей налоговых и страховых платежей.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Комсомольске-на-Амуре под угрозой полного ограничения газоснабжения оказался завод "Амурсталь"
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