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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Июня, 18:56 |
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Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
Об этом активистам Народного фронта, через региональный проект ОНФ «Россияне», рассказала жительница поселка. Она отметила, что проблема заключается в том, что в районе, включая и его административный центр рабочий поселок Охотск, работает только одна единственная нефтеналивная станция, которая обслуживает муниципальный транспорт. Частных водителей на него не пускают. Поэтому заправляются, где каждый может. Стоимость топлива с рук превышает порой и сто рублей за литр.
Как удалось выяснить общественникам, администрация Охотского района через систему госзакупок регулярно покупает топливо для муниципальных нужд, где закупочная цена 92-го бензина, например, составляет 69,96 рублей за литр. Жители, говоря о стоимости топлива для собственных нужд, называют суммы почти вдвое большие. В тоже время в Хабаровском крае работают сразу два нефтеперерабатывающих завода, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В регионе реализован масштабный транспортный проект – автодорога до Ванино, соединивший крупнейшие в регионе агломерации с восточным побережьем России, благодаря чему появилась возможность комбинированным способом доставлять грузы на побережье северных районов края.
«На фоне масштабных проектов, реализуемых федеральными властями в Дальневосточном федеральном округе, отсутствие элементарных заправок в Охотском районе вызывает серьезные вопросы к региональным и местным чиновникам, отвечающим за качество жизни населения на вверенных им территориях! Не потому ли население бежит с северов, что там не созданы элементарные условия для жизни. Именно это, а не суровый климат, больше гонит людей на «большую землю», - прокомментировал ситуацию член Регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Максим Поличка.
По его словам, высокая стоимость жизни и вышедшее в последнее время на первый план отсутствие необходимой инфраструктуры – от детских садов и социальных объектов до АЗС» - вышли в последнее время на первое место в рейтинге причин обезлюдевания северо-востока России»,
Самый северный район Хабаровского края, куда можно добраться только воздушным или водным путем находится в более чем 1 500 км от краевого центра. Более 6 000 местных жителей лишены возможности приобрести топливо для своих автомобилей, лодок и катеров привычным для 21 века способом, просто заехав на заправочную станцию.
«Надо дождаться ответов администрации Хабаровского края, чтобы понять видение проблемы и пути решения, которые рассматривают власти. Также необходимо узнать мнение бизнеса по этому вопросу и их предложения. Будем держать ситуацию на контроле», - сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.
Олег КУЛЬГИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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