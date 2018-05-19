Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 21 Июня, 18:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 980 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
21.06 |
Профактив проведет в Хабаровске три согласованных пикета против повышения пенсионного возраста
21.06 |
СК по Хабаровскому краю начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
21.06 |
"Аврора" ответила на повышенный спрос на внутренние перевозки в Приморье
21.06 |
"Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
21.06 |
В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить каркас нового аэровокзального комплекса
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Июня 2018, 14:08 | Регион сегодня

Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края

Жители северо-восточных территорий Хабаровского края бьют тревогу: в Охотском районе Хабаровского края не осталось ни одной АЗС.

Об этом активистам Народного фронта, через региональный проект ОНФ «Россияне», рассказала жительница поселка. Она отметила, что проблема заключается в том, что в районе, включая и его административный центр рабочий поселок Охотск, работает только одна единственная нефтеналивная станция, которая обслуживает муниципальный транспорт. Частных водителей на него не пускают. Поэтому заправляются, где каждый может. Стоимость топлива с рук превышает порой и сто рублей за литр.

Как удалось выяснить общественникам, администрация Охотского района через систему госзакупок регулярно покупает топливо для муниципальных нужд, где закупочная цена 92-го бензина, например, составляет 69,96 рублей за литр. Жители, говоря о стоимости топлива для собственных нужд, называют суммы почти вдвое большие. В тоже время в Хабаровском крае работают сразу два нефтеперерабатывающих завода, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В регионе реализован масштабный транспортный проект – автодорога до Ванино, соединивший крупнейшие в регионе агломерации с восточным побережьем России, благодаря чему появилась возможность комбинированным способом доставлять грузы на побережье северных районов края.

«На фоне масштабных проектов, реализуемых федеральными властями в Дальневосточном федеральном округе, отсутствие элементарных заправок в Охотском районе вызывает серьезные вопросы к региональным и местным чиновникам, отвечающим за качество жизни населения на вверенных им территориях! Не потому ли население бежит с северов, что там не созданы элементарные условия для жизни. Именно это, а не суровый климат, больше гонит людей на «большую землю», - прокомментировал ситуацию член Регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Максим Поличка.

По его словам, высокая стоимость жизни и вышедшее в последнее время на первый план отсутствие необходимой инфраструктуры – от детских садов и социальных объектов до АЗС» - вышли в последнее время на первое место в рейтинге причин обезлюдевания северо-востока России»,

Самый северный район Хабаровского края, куда можно добраться только воздушным или водным путем находится в более чем 1 500 км от краевого центра. Более 6 000 местных жителей лишены возможности приобрести топливо для своих автомобилей, лодок и катеров привычным для 21 века способом, просто заехав на заправочную станцию.

«Надо дождаться ответов администрации Хабаровского края, чтобы понять видение проблемы и пути решения, которые рассматривают власти. Также необходимо узнать мнение бизнеса по этому вопросу и их предложения. Будем держать ситуацию на контроле», - сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Олег КУЛЬГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

Теги: АЗС  топливо 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика