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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 25 Июня, 07:24 |
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Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
Произошло это на региональной партконференции, состоявшейся накануне вечером. В процедуре предварительного голосования партии на выборах губернатора Хабаровского края принимали участие управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Грин – АГРО Хабаровск» Андрей Михеев, председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию в Законодательной Думе Хабаровского края Наталия Пудовкина, а также действующий Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Как сообщил секретарь Хабаровского регионального отделения ЕР Сергей Луговской, по результатам тайного голосования, большинство делегатов поддержали кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Шпорта. Он набрал 151 голос из 163. Второе место по итогам голосования заняла Наталия Пудовкина, которая набрала 7 голосов, 4 голоса были отданы за Андрея Михеева. Еще один бюллетень признан недействительным.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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