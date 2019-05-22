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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Александр Пахомов: Наш вклад в развитие промышленного потенциала региона будет весьма заметен
«ДК» обсудил с Александром Пахомовым содержание и значение договоренностей банка с правительством края и планы развития бизнеса «Открытия» в регионе.
Обновленный банк «Открытие» демонстрирует желание стать значимым участником регионального рынка. Руководством поставлена задача двигаться не просто быстрее рынка - по некоторым показателям запланирован рост в разы. Пожалуй, самый амбициозный - рост кредитного портфеля корпоративных клиентов - составит в этом году 6 млрд рублей. В полтора раза должен увеличиться объем выдачи потребительских кредитов.
Стремительное вхождение в рынок банк «Открытие» начал во второй половине прошлого года и продемонстрировал способность добиваться поставленных целей. В частности, в 2018 году объем выдачи ипотечных кредитов вырос в 5 раз.
В оценке прорывных показателей, несомненно, имеет значение база, с которой начался рост. Но не меньшую роль сыграли организационные, технологические и маркетинговые решения, которые позволили банку выйти на рынок с конкурентными предложениями, и, конечно, особая активность обновленной команды.
- Александр, поводом для приезда в Хабаровский край стало подписание соглашения с краевым правительством. В чем его суть, чем может быть интересен региону банк «Открытие»?
- Нам важно было понять перспективы банка в Хабаровском крае, где мы можем существенно усилить свои позиции. Подписанное соглашение подразумевает сотрудничество, как минимум, по трем направлениям: финансирование бюджетной сферы, развитие социальной инфраструктуры региона и промышленного потенциала края.
Взаимодействие с субъектами федерации - одна из ключевых задач для обновленного банка «Открытие». Не секрет, что наш банк выиграл конкурс на финансирование дефицита бюджета Хабаровского края, предложив самые выгодные ставки. Это три лота по миллиарду рублей, которые мы готовы предоставить в необходимые сроки.
Второе, что мы активно обсуждали с руководством края, и в чем банк «Открытие» обладает компетенциями, - это строительство социальных объектов в контуре ГЧП. Регионы заинтересованы в развитии социальной инфраструктуры: им нужны новые детские сады, школы. Когда возможности региональных бюджетов весьма ограничены, ГЧП позволяет регионам решать эти задачи, не отвлекая сразу значительные средства из бюджета: можно начинать строительство сразу нескольких объектов, закладывая посильные затраты в бюджет на несколько лет, еще и получая при этом поддержку из федеральной казны.
На условиях ГЧП мы уже построили 24 учреждения дошкольного образования в Ханты-Мансийском округе. Сейчас рассматриваем проекты строительства школ, ведем переговоры с рядом регионов. В общей сложности, в нашем портфеле сейчас проекты на 70 млрд рублей. Понятно, не все они реализуются. Это вопрос готовности самих администраций, проектной документации, подрядчиков. Но все, что касается программ, конкретных кейсов, мы готовы прорабатывать совместно с органами власти и местного самоуправления. Банк «Открытие» может быть очень полезным для регионов в этой теме.
Третья история - это долгосрочное финансирование объектов инфраструктуры на концессионных условиях. Мы, как банк, активно занимаемся этой темой и уже заключили ряд подобных сделок.
- Соглашение - документ с обоюдными обязательствами. Что обещает банку правительство Хабаровского края?
- Задача власти - создавать условия для развития экономики, чтобы были рабочие места и налоги, формировать комфортную социальную среду. Все это обеспечивают конкретные проекты, которые мы готовы прорабатывать вместе с коллегами из правительства региона, участвовать в их экспертизе. После этого будем рассматривать возможность участия в них банка, предоставляя кредитное плечо либо другие финансовые инструменты. Мы об этом тоже договорились. Коллеги из правительства прекрасно понимают, что конкурентная среда всегда позволяет, с одной стороны, улучшить экономику, с другой - ускорить какие-то процессы. Банк «Открытие» - это еще один сильный игрок на региональном рынке.
Собственно, мы будем находить точки соприкосновения и выстраивать отношения и с другими субъектами ДФО. Есть конкретные проекты и задачи - обсуждаем их и договариваемся о реальных шагах.
- Какие отрасли промышленности представляют для банка «Открытие» наибольший интерес?
- На сегодняшний день - это строительство (как жилья, так и инфраструктурных объектов), транспорт и логистика, лесной комплекс, конечно же, добыча полезных ископаемых. Если говорить о ДФО, где добывается более 60% золота страны, то одним из важных направлений будет работа с золотодобывающими компаниями.
Наши клиенты - как крупнейшие компании России, так и малые и средние предприятия, ведущие добычу и производство драгоценных металлов. По итогам 2018 года банк приобрел на российском рынке около 60 т золота в аффинированных слитках, что составило более 20% от всей добычи золота в России за тот же год. Таким образом, по объемам приобретения золота мы занимаем 3-4 место среди российских банков.
Банк располагает необходимой современной инфраструктурой, позволяющей оказывать услуги как в сфере оборота физического металла, так и в финансовой области: выстроены логистические связи с российскими аффинажными предприятиями, основными мировыми центрами торговли драгметаллами, имеется широкая торговая инфраструктура, обеспечивающая доступ к глобальным и региональным центрам операций с драгметаллами. Банк является членом Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), Шанхайской биржи золота (Shanghai Gold Exchange, International Board), участником рынка драгметаллов Московской Биржи, Союза золотопромышленников России, Комитета по рынку драгметаллов Национальной финансовой ассоциации, Координационного совета по вопросам драгметаллов при Минпромторге РФ.
Мы можем предложить широкий спектр современных продуктов - от традиционного кредитования золотодобычи до реализации драгметаллов, со встроенным финансированием. Для управления рыночными рисками предлагаем инструменты страхования цены на драгоценные металлы. В Хабаровске создан специальный Центр компетенций по работе с золотодобывающей отраслью, который будет взаимодействовать со всеми регионами ДФО.
В Хабаровском крае много сильных компаний в разных отраслях, и нам есть что им предложить. Мы готовы вести агрессивную, в хорошем смысле, политику. Наш кредитный портфель будет расти кратно. Вклад банка «Открытие» в развитие промышленного потенциала региона будет заметен.
- Сохранило ли нынешнее руководство банка традиции сотрудничества с МСБ, существовавшие в РЕГИОБАНКЕ?
- Мы их не только сохраним, но и приумножим. В 2018 году мы настроили все процедуры и предложили продукты для МСБ, максимально учитывающие их потребности, благодаря чему уже в третьем квартале прошлого года получили значимый рост количества клиентов и кредитного портфеля. В банке «Открытие» создан отличный дистанционный сервис для МСБ - малый предприниматель может управлять всеми финансовыми потоками через мобильное приложение. Наш «Бизнес-портал» - это абсолютно новая платформа, предлагающая комплексную поддержку предпринимателям: не только расчеты и кредитование, но и ведение бухгалтерии, дополнительные сервисы.
Стать абсолютными лидерами по росту количества клиентов МСБ по итогам прошлого года нам помогли, в том числе, и две акции - «Супер Оборотный» и «Выгодный Рефинанс». Ставка кредита для предпринимателя в банке была одной из самых низких - 8,7 %. При этом мы обеспечиваем малому бизнесу доступ к ресурсам по программам господдержки, сотрудничаем с Гарантийным фондом Хабаровского края, Корпорацией МСП. В июле зайдем в программу Минэкономразвития.
Мы - абсолютно рыночный игрок и будем конкурировать за клиентов высокотехнологичным сервисом, современными продуктами, клиентоориентированной моделью, позволяющей быстро принимать решения.
- Банк «Открытие» присутствует в пяти регионах ДФО. Планируется ли географическое расширение либо изменение региональной сети банка с точки зрения формата?
- По филиальной сети банк «Открытие», благодаря масштабной интеграции с Бинбанком, занял пятое место в стране. В составе объединенной сети, которая теперь работает под единым брендом «Открытие» в трех городах Хабаровского края и Еврейской автономной области, клиентов обслуживают 7 офисов продаж. В Хабаровске мы расположены в отличном месте на Амурском бульваре, остановка общественного транспорта так и называется - «Банк «Открытие». А вот в Южно-Сахалинске и Владивостоке будем менять локацию, переведем офисы в более «правильные» места. И откроем для себя новые регионы - Якутию и Камчатку.
- Как обстоят дела в регионе с деятельностью НПФ и страховых компаний, которые вошли в группу «Открытие»?
- Мы давно действуем как единая группа. Работать вместе всегда полезно, можно осуществлять совместные проекты, предлагая клиентам лучшие условия по целому комплексу услуг. Сегодня государство переводит оказание услуг в многофункциональные центры, работающие по принципу «одного окна», такова общая тенденция. Мы тоже движемся в этом тренде.
Досье "Дальневосточного капитала": Банк «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая комaпания «Росгосстрах», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие». В 2019 году агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Открытие» рейтинг ruAА- со стабильным прогнозом. Агентство Moody’s повысило рейтинг банка «Открытие» на 2 ступени до Ba2.
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