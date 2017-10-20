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Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону
Эксперт отметил, что наряду с развитием острова Большой Уссурийский как туристско-рекреационной зоны, необходимо разрабатывать и концепцию по развитию его транспортного потенциала, так как на данный момент Хабаровский край не имеет полноценной приграничной транспортной инфраструктуры. Как пояснил Сергей Мазунин, подобные предложения региональный офис организации уже представлял руководству «Опоры России» и в Минвостокразвития России.
«Китайская сторона активно развивает свою часть острова. Построена пагода, в этом году будет запущен парк медведей и ботанический сад экзотических растений. Все это способствует росту туристической привлекательности. Однако в Приморье сегодня приезжает около 350 тысяч китайских туристов, в Хабаровский край – 30 тысяч. Сегодня в крае создается авиационный хаб, идет демонтаж старого терминала аэропорта, начинается строительство пассажирского и грузового терминалов. Все эти условия могут создать предпосылки для того, чтобы извлечь из этого проекта максимальную выгоду не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Здесь могут быть организованы выставочные пощади и организованы мероприятия не только регионального, но и международного уровня», - рассказал Сергей Мазунин.
Сергей Мазунин напомнил, что вопрос развития острова Большой Уссурийский регулярно рассматривается на разных площадках, в том числе он поднимался на площадке I Дальневосточного форума предпринимателей, в рамках круглого стола «Инструменты развития Дальнего Востока» и на площадке II Дальневосточного форума предпринимателей, в рамках ключевой сессии «Инструменты развития Дальнего Востока: ТОСЭР, свободный порт Владивосток, остров Большой Уссурийский». Предложения «Опоры России» по вопросу развития острова обсуждались в рамках сессий, посвященных развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке 6-7 сентября, а также вошли в доклад, представленный в рамках Госсовета во Владивостоке.
Напомним, в ходе заседания президиума Госсовета обсуждались вопросы комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, улучшения качества жизни дальневосточников, реализации программы «Дальневосточный гектар», реализации инвестиционных проектов, формированию конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки: «Российские бизнесмены, которые инвестируют в Дальний Восток, на президиуме Государственного совета имели возможность рассказать главе государства о том, как они видят и понимают те условия, которые созданы в регионе. Рассказали о том, как они работают, что получается, какие вопросы еще требуют решения».
По итогам заседания президиума Госсовета Президент России Владимир Путин поручил Правительству России к началу декабря представить предложения по реализации мероприятий, направленных на создание на государственной границе между Россией и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска Большой Уссурийский.
Опубликован перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета
Глава государства дал и другие поручения, направленные на обеспечение транспортной доступности дальневосточных регионов. Так, будет предусмотрено дополнительное финансирование на обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении, а также построены новые пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации на Дальнем Востоке.
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