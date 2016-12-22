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Четверг| 22 Декабря, 22:51 |
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В Хабаровске начал работу музей истории газификации Дальнего Востока
В Хабаровске при «Газпром газораспределение Дальний Восток» заработал музей истории газификации Дальнего Востока, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
В церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края, известный популяризатор газификации Юрий Матвеев, разработчик проекта музея, член союза художников России Бронислав Тамулевич и сотрудники газовой компании.
«В 1954 году в Хабаровске были совершены первые попытки газифицировать жилой фонд. В 1956-ом – появилось наше предприятие, - рассказал на церемонии открытия автор идеи проекта, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгий Шперлинг, - сегодня мы уверенно продолжаем создавать историю газификации Дальнего Востока и будет правильным сохранить ее для потомков».
В отраслевом музее представлены оригиналы и копии документов, имеющих отношение к становлению и развитию газовой системы Дальнего Востока, фотографии и кадры исторической хроники, подлинные инструменты и спецодежда газовиков, оригинальное газовое оборудование прошлого столетия (например, газовая плита «Омск» 1960 года выпуска).
Примечательно, что экспозиция объединяет традиционные музейные экспонаты и современные мультимедийные технологии. Так, во время экскурсии, в ходе которой посетители узнают, что первыми хабаровскими газовиками были нефтяники и электрики, а газовые баллоны делали на заводе «Дальдизель», можно не просто ознакомиться со статичными стендами, но и посидеть за столом кухни 60-ых годов, где установлена первая газовая плита, позвонить в диспетчерскую по старинному телефонному аппарату. При помощи современного мультимедийного комплекса посетители могут посмотреть фильмы об истории газификации, в том числе о реализации «Восточной газовой программы», а также ознакомиться с обучающим видео по безопасному использованию газа в быту.
На базе отраслевого музея планируется проводить ознакомительные и обучающие экскурсии, вести научную деятельность.
Досье "Дальневосточного капитала": Музей истории газификации Дальнего Востока доступен бесплатно для всех желающих с 10 января 2017 года при условии подачи предварительной заявки и формировании группы. Адрес музея: г. Хабаровск, ул. Брестская, 49. Телефоны: +7 (4212) 417-419; Режим работы: будние дни с 09:00 до 17:00 (кроме понедельника), обед: с 12:00 до 13:00.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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