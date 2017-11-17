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Хабаровский край готов делать самолеты для малой авиации России
«Парк малой авиации в стране в целом и в Хабаровском крае в частности изношен на 80 процентов, - заявил глава региона Вячеслав ШПОРТ на итоговой конференции в Хабаровске, - в ближайшие 3-5 лет самолеты, построенные для региональных перевозок еще в Советском Союзе, будут списаны. Новые самолеты этого класса в России не делаются. Между тем, заменять местный авиапарк на импортные самолеты довольно накладно, да и не солидно для страны, славящейся своим авиапроизводством».
По его мнению, нужно взять говый проект хорошего самолета и заняться его сборкой в Хабаровском крае Опыт гражданского самолетостроения в крае накоплен достаточный. Здесь делают среднемагистральный Суперджет-100, самолет-амфибию, не говоря уже о военных заказах.
«Производство можно разместить в Комсомольске-на-Амуре, Ванино или Хабаровске – площадок достаточно. Есть и квалифицированные кадры. На месте можно наладить и локализацию самолета. В рамках ТОР «Комсомольск» два резидента уже наладили выпуск авикомплектующих», - отметил губернатор.
По словам Вячеслава Шпорта, вопрос развития региональных авиаперевозок для края является принципиальным. В регионе достаточно населенных пунктов, в которые можно добраться только по воздуху. Между тем, самолетов не хватает, покупка их влетает в копеечку. Шпорт сообщил о планах активного привлечения на внутрикраевые перевозки авиакомпании «Аврора» и интегрирования в нее компании «Хабаровские авиалинии». Это позволит, по словам главы края, насытить линии необходимой авиатехникой, а также увеличить федеральное субсидирование внутри региональных перевозок.
Поделился Шпорт и планами привлечения на магистральные перевозки по маршруту Москва – Хабаровск новых авикомпаний. Сегодня беспосадочный перелет обеспечивает только «Аэрофлот». Из-за этого цены на билеты, особенно в горячие сезоны, многим не по карману.
«Я уже знаю, какая компания войдет на наш авиарынок в 2018 году, но пока не буду озвучивать название. Мы ведеми переговоры об этом с «Росавиацией» и Минтрансом».
Олег Кульгин.
- Хабаровский край готов делать самолеты для малой авиации России
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