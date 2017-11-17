|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 21 Ноября, 17:37 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Один из сопредседателей Хабаровского ОНФ заявил о добровольной оставке
Один из самых активных деятелей движения - председатель хабаровского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Сергей Мазунин объявил о добровольном выходе из хабаровского штаба Общероссийского народого фронта, а также о снятии с себя полномочий сопредседателя, сообщает РИА "АмурПРЕСС".
В хабаровском исполкоме движения «ДВК» сообщили, что свое решение активист объяснил необходимостью сосредоточить усилия на реализации проектов по основному месту работы.
В комментарии корреспонденту нашего журнала, Сергей Мазунин объяснил, что из Народного фронта "насовсем не уходит". "Президентская повестка часто переплетается с деятельностью обеих организаций - "ОПОРЫ России и ОНФ, поэтому будем работать в тесном взаимодействии".
Источник в окружении С. Мазунина сообщил ДВК, что речь идет о возможном переходе общественника на ступеньку выше — работу в движении на уровне макрорегиона Дальний Восток. Предложение об этом поступило из федерального штаба ОНФ какой именно должности идет речь, пока не раскрывается.
С. Мазунин проработал в должности сопредседателя Хабаровского ОНФ почти пять лет — с начала 2013 года. По его инициативе были преданы гласности и взяты под контроль региональных властей и правоохранительных органов самые актуальные вопросы общественной жизни края. В их числе — контроль за ходом строительства жилья для подтопленцев, защита от вырубки дальневосточной тайги, перевалка угля открытым способом в портах Дальнего Востока.
Нового сопредседателя Хабаровского ОНФ выберут до конца года.
Олег Кульгин.
- Один из сопредседателей Хабаровского ОНФ заявил о добровольной оставке
- Хабаровский край предлагает создать новую ТОР
- В Хабаровске начинаются Дни Республики Корея
- В Хабаровске за два года построили дорогу к площадке ТОСЭР
- В новом цехе резидент ТОР "Хабаровск" наладит производство масляных фильтров для автомобилей
- Предприятия Хабаровска задолжали работникам свыше полумиллиарда рублей зарплаты
- В Хабаровском крае будут развивать сельхозкооперативы на "дальневосточном гектаре"
- В Хабаровске открылась конференция по кооперации на "дальневосточном гектаре"
- В Хабаровском крае просчитали развитие экономики до 2025 года
- Более 900 млн рублей готов вложить бизнес в развитие Хабаровского района
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.