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В Хабаровском крае расширены границы ТОСЭР "Николаевск"
В состав территории опережающего развития включена площадка "Полянка". Здесь инициатор проекта - компания "НГК Ресурс" - планирует построить золотодобывающее предприятие. Общий объем заявленных инвестиций составляет 2,2 млрд. рублей, запланировано создание 340 рабочих мест. Инвестор за период реализации проекта (2018-2025 гг.) намерен организовать добычу порядка 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Месторождение «Полянка» расположено в 80 км от Николаевска-на-Амуре. В настоящее время осуществляется перевод земельных участков, необходимых под реализацию проекта, из земель лесного фонда в иную категорию. Запустить производство инвестор намерен в следующем году. Совокупные поступления в консолидированный бюджет за 7 лет с учётом льгот составят более 1,4 млрд рублей.
Также постановлением Правительства РФ принято решение о перераспределении финансовых обязательств Хабаровского края по инфраструктурному обеспечению ТОСЭР "Николаевск" и созданию объектов за счет средств федерального бюджета. Так, с 2017 по 2019 год запланировано создание объектов энергетической инфраструктуры на площадках "Оремиф", "Чныррах" и "Иннокентьевка". Общая стоимость объектов составит 1,3 млрд. рублей.
Напомним, что ТОСЭР "Николаевск" создана 19 апреля 2017 года и располагается на территории Николаевска-на-Амуре, рабочего посёлка Многовершинный, Иннокентьевского, Красносельского, Оремифского, Члянского сельских поселений. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, на реализацию проектов в ТОСЭР подано 9 заявок от инвесторов на общую сумму в более чем 4,7 млрд. рублей. Три проекта с объёмом частных инвестиций 362 млн рублей уже работают.
Автор фото: Валерий Спидлен.
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