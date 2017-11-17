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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 22 Января, 15:46 |
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Мастера из Франции, Китая и России участвуют в конкурсе "Ледовая Фантазия" в Хабаровске
Как отметили в комитете по молодежной политике Правительства края, творческое состязание состоится в 15 раз. С 2014 года соревнование скульпторов проводится раз в два года, это позволило увеличить призовой фонд и встать на один уровень с другими мировыми фестивалями.
«Ледовые конкурсы – это не только борьба за призовые места и медали, но еще и творческий обмен секретами и приемами обработки льда. Каждый конкурс - это организация слаженной работы профессионалов. Приятно, что Хабаровский край стал примером для других регионов России – во многих городах России организованы подобные творческие состязания», - отметил председатель комитета Евгений Демин.
Готовые ледовые композиции конкурсная комиссия оценит по нескольким критериям. В том числе: техника и мастерство, законченность композиции, выразительность фигуры и эмоциональное впечатление от скульптуры. Победители получат денежные призы: за третье место – 100 тыс. руб., за второе место – 150 тыс., за первое – 200 тыс. руб.
Закрепить традиции художественной обработки льда и, возможно, привнести новые методы работы над скульптурами, смогут и молодые художники. Для них в рамках международного конкурса организован молодежный конкурс ледовых скульптур.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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