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Хабаровская генерация направит 1,7 млрд на ремонт оборудования
В 2018 году на текущие, средние и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования планируется направить 1,781 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в филиале «Хабаровская генерация» АО «ДГК».
В программу ремонтов входят техническая диагностика, замена изношенных узлов и деталей, замена поверхностей нагрева, контроль металла и другие мероприятия, повышающие надежность и стабильность работы оборудования.
Первые текущие ремонты начались на Хабаровской ТЭЦ-1 и Николаевской ТЭЦ. К капитальным и средним ремонтам энергетики приступят во втором квартале. Всего филиалу предстоит осуществить 14 капитальных и средних ремонтов. В числе наиболее значительных как по объемам работ, так и по затратам – средние ремонты котлоагрегатов №8 и №10 Хабаровской ТЭЦ-1.
- Более 80 миллионов рублей будут направлены на ремонт котлоагрегата №10, где предстоит ряд сложных сверхтиповых работ, - комментирует директор филиала Владимир Лариков. - На ремонт котлоагрегата №8 направим 73,9 миллионов рублей. Работы будут вестись параллельно с реконструкцией для перевода котла на газовое топливо.
В числе объектов, ожидающих капитального обновления – котел и генератор энергоблока №2 Хабаровской ТЭЦ-3, турбоагрегаты №7 и №8 Комсомольской ТЭЦ-2, котлоагрегат №7 Амурской ТЭЦ и другие.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12813,42 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2017 году АО «ДГК» было выработано 24,78 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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