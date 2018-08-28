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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 27 Сентября, 13:48 |
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Предприятия "Полиметалла" заплатили в бюджет Хабаровского края около 1,8 миллиарда рублей налогов
Отмечено, что в 2012 году почти в 3 раза увеличены объемы добычи золота на Албазинском ГОКе в районе имени Полина Осипенко, в 1,7 раза выросли объемы производства серебра на Хаканджинском ГОКе в Охотском районе. Завершено строительство Амурского гидрометаллургического комбината, предназначенного для переработки золотосодержащего концентрата с месторождения Албазино.
Всего вклад предприятий «Полиметалла» в добыче составил: по золоту-46,8%, серебру-97,3%. Предприятиями уплачено налогов в бюджет края около 1,8 миллиарда рублей, что составляет 41,2% по отрасли.
По словам Виталия Несиса, перспективы компании в регионе связаны с освоением новых золоторудных месторождений Светлое в Охотском и Кутын в Тугуро-Чумиканском районах, где продолжаются геологические работы, прорабатываются транспортные схемы доставки грузов, проводятся пред проектные мероприятия.
«Наше предприятие значительное место уделяет воспроизводству минерально-сырьевой базы. В прошлом году затраты компании на проведение геологоразведочных работ составили 38% от всего объема средств направленных на эти цели в крае»,- подчеркнул руководитель компании «Полиметалл УК».
В ходе встречи Вячеслав Шпорт отметил активное участие компании в решении социальных вопросов в крае. Так, в рамках Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством края, муниципальными образованиями, краевой ассоциацией КМНС на развитие спорта, реализацию социально значимых проектов края компанией за все время ее работы в крае направлено около 300 миллионов рублей, около100 миллионов рублей планируется перечислить на эти цели в текущем году.
В ходе встречи Вячеслав Шпорт и Виталий Несис особое внимание уделили проблемным вопросам для предприятий ОАО «Полиметалл», работающих на территории края. В частности речь шла об организации погрузочно-разгрузочных работ в портах и портовых пунктах Охотоморского побережья Хабаровского края, улучшению состояния автомобильных дорог и мостовых переходов в Охотском муниципальном районе.
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