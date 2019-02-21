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Открытие речной навигации на Амуре у Хабаровска намечено на 27 апреля
Об этом сообщили в краевом министерстве промышленности и транспорта. Сроки сдвинулись в связи с климатическими особенностями этого года, а также по просьбам дачников, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
С 27 апреля теплоходы выйдут по маршрутам «Хабаровск – Новокаменка», «Хабаровск - Победа» и «Хабаровск – Парус». Также откроется навигация на городских маршрутах по 18 остановочным пунктам для дачников.
- Для организации речной навигации 2019 года министерством промышленности и транспорта края заключены государственные контракты и соглашения с ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс» по восьми краевым маршрутам, - сообщил заместитель министра по транспортной инфраструктуре Артем Сердюков. - Из краевого бюджета перевозчикам была предоставлена субсидия, что позволяет своевременно подготовить флот к пассажирской навигации.
В настоящее время перевозчики проводят плановые ремонтные работы по подготовке теплоходов и дебаркадеров. Ведется замена двигателей «Метеоров», работающих на скоростной линии Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре, и на теплоходе «Заря». Новые двигатели придут из Санкт-Петербурга с завода-изготовителя ООО «Дальзипсервис» к апрелю текущего года.
Вместе с тем, специалисты предупреждают, что организация пассажирских перевозок по маршрутам «Хабаровск – Победа» и «Хабаровск – Парус» может быть ограничена по гидрологическим условиям в связи с малым количеством снега, выпавшим зимой и прогнозируемым низким уровнем воды в реках. Министерство промышленности и транспорта края осуществляет мониторинг уровня воды рек Амурского бассейна.
Для жителей Комсомольска-на-Амуре первые рейсы запланированы на 10 мая 2019 года по маршрутам «Комсомольск-на-Амуре – Пивань» и «Комсомольск-на-Амуре – Нижние Халбы». На скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре» первый рейс состоится 25 мая 2019 года.
В Николаевске-на-Амуре первый рейс по маршруту «Николаевск-на-Амуре – Денисовка» запланирован на 22 мая 2019 года.
Расписание движения теплоходов остается таким же, как и в прошлом году. Изменения коснутся только режима работы на скоростной линии «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». Графики движения судов согласованы с администрациями районов по пути следования. Отправление пассажирских судов запланировано из
Комсомольск-на-Амуре – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам, из Николаевска-на-Амуре – по понедельникам, средам, пятницам, субботам.
В министерстве промышленности и транспорта края готовы ответить на все вопросы пассажиров об организации перевозок по телефону «горячей линии» (4212) 30 62 07.
Напомним, Правительство Хабаровского края относит речные пассажирские перевозки к социально значимым. В региональном бюджете на 2019 год предусмотрено в виде субсидий перевозчикам более 79 млн. рублей.
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