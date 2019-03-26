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Транспортный налог: Фургал ударил по тормозам
Снижение налогового бремени на жителей края, как оказалось, не входит в планы главы региона. Сегодня ставки транспортного налога в Хабаровском крае являются одними из самых высоких в ДФО. Дорого приходится платить и за право владеть как новыми, так и подержанными авто. Это уже не однажды служило причиной недовольства автолюбителей и их многократных обращениями снизить налог хотя бы до уровня соседнего Приморского края.
С предложением о снижении регионального налога на подержанные легковые автомобили выступили члены Молодежной общественной палаты при Законодательной Думе на состоявшейся «Встрече без галстуков», которая была организована в рамках Форума молодых парламентариев Хабаровского края в декабре прошлого года. Инициатива молодежи заключалась в том, чтобы снизить транспортный налог в крае и ввести дополнительную дифференциацию по возрасту автомобиля. Автор предложения, председатель краевого молодёжного парламента Евгений Солоненко рассказал, как идёт работа по подготовке соответствующей законодательной инициативы.
«По данным краевого управления ГИБДД УМВД России за 2017 год в Хабаровском крае зарегистрировано почти 364,6 тысячи транспортных средств. Почти 60,6 тысячи из них те, с года выпуска которых прошло свыше 10 лет, 203,7 тысячи – старше 15 лет, - пояснил Евгений Солоненко. – Члены краевого молодежного парламента предлагают установить налоговые ставки на транспортные средства с учетом срока их эксплуатации по аналогии с законодательством Приморского края».
Дело в том, что в соседних регионах некоторые налоговые ставки, а именно налог на легковые автомобили старше трёх лет, значительно ниже, чем в Хабаровском крае. И жители нашего региона, избегая лишних трат, ставят транспортные средства на учёт в Приморье или Еврейской автономии. А Хабаровский край недополучает налоговых поступлений в краевую казну.
Члены молодежной палаты Закдумы вместе с сотрудниками ГИБДД провели блиц-обследование, в ходе которого выяснили, сколько машин с иногородними номерами передвигается по дорогам Хабаровского края. В первые двадцать дней января 2019 года камерами видеонаблюдения были зафиксировано почти 4,5 тысячи легковых автомобилей, зарегистрированных в Приморье (25 регион), и свыше 6,4 тысячи легковых автомобилей с номерами Еврейской автономной области (79 регион), которые постоянно находятся на территории Хабаровского края.
По данным Управления ГИБДД УМВД по Хабаровскому краю в 2017 году гражданами было приобретено 2624 легковых автомобиля. Вместе с тем роста поступлений транспортного налога в 2018 году по сравнению с предыдущим годом не произошло. Причина в том, что хабаровчане больше не хотят платить втридорога и регистрируют свои транспортные средств в соседних субъектах, где ставки транспортного налога ниже.
Жители Хабаровского края сейчас платят транспортный налог в зависимости от мощности двигателя автомобиля. Если, к примеру, лошадиных сил менее 100, то каждая из них обходится владельцу легкового авто в 12 рублей, если от 100 до 150 – в 16 рублей, от 150 до 200 – в 30 рублей, от 200 до 250 – в 60 рублей. Для легковых машин с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил предусмотрена ставка 150 рублей.
Думским законопроектом предлагалось оставить прежними ставки налога для новых автомобилей, чей возраст не превышает трех лет, и снизить транспортный налог для легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, грузовых автомобилей и других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, с выпуска которых прошло свыше 3 лет. Причем, самое значительное снижение предполагалось предусмотреть для владельцев, чьи транспортные средства старше десяти лет.
К примеру, для новых машин с мощностью двигателя 250 лошадиных сил ставку хотят сохранить на уровне 150 рублей, для аналогичных машин от трех до 10 лет ее собираются снизить до 112,5 рубля, а для авто старше 10 лет – и вовсе до 45 рублей.
«Мотивацией законопроекта является стремление снизить налоговую нагрузку менее обеспеченных слоев населения. При этом несколько позиций по ставкам транспортного налога будут ниже приморских. Это позволит, на наш взгляд, несколько скомпенсировать выпадающие доходы. Люди смогут сэкономить, отказавшись от сложной схемы регистрации своих автомобилей на жителей других регионов», - прокомментировал инициативу хабаровский спикер Сергей Луговской.
Законопроект был принят на заседании профильного комитета краевого парламента и отправлен на согласование в правительство. Парламентарии ждали одобрения законопроекта от Сергея Фургала. Они были уверены, что губернатор его поддержит, ведь 30 ноября 2018 года, едва вступив в должность, на встрече с молодежью Хабаровского края, он сказал, что является самым активным сторонником снижения транспортного налога. «Со своей стороны хотел сказать, что я не просто сторонник сокращения транспортного налога, а ранее выходил с предложением вообще его отменить по отношению к определенным категориям лиц», - заявил Фургал
Однако когда ему на стол легли конкретные предложения депутатов Закдумы он выступил категорически против законопроекта. Причем в своем отзыве Фургал фактически извратил предложенный ему документ, сообщив общественности, что законопроект, якобы, направлен на снижение налога только для богатых. И также посчитал, что краевой бюджет потеряет 600 миллионов рублей в год, которые тратятся на ремонт дорог.
«Законопроект в том виде, в котором депутаты сегодня предлагают снижать транспортный налог, недопустим. Снижение будет происходить для дорогих, богатых иномарок. Я считаю, что транспортный налог надо снижать таким образом, чтобы наибольшую выгоду от этого получили наименее обеспеченные слои населения», – заявил Сергей Фургал.
Это вызвало буря осуждения позиции губернатора в соцсетях. Пользователи недоумевали, почему такой актуальный для региона законопроект «народный губернатор» не поддержал? «В ведении краевых властей сделать ставку налога более гибкой. Почему нет? В Приморье на автомобили старше 10 лет действует более низкая ставка, а у нас что новый «Прадо» с 249 лошадями за 4 млн рублей, что 20-летний «Кроун» с его 220 лошадями, купленный за 220 тысяч рублей – ставка налога одна. Сама идея снизить транспортный налог на более старые автомобили весьма разумна», - написал один из пользователей в социальной сети.
Депутаты, в свою очередь, уличили губернатора во лжи. Предложенный ими законопроект в первую очередь как раз и предусматривает снижение транспортного налога для бедных, оставляю ставку для бьогатых на прежнем высоком уровне. Говоря в целом о транспортном комплексе края, председатель думского комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Евгения Арефьева подчеркнула, что и здесб губернатор лукавит, так как в большей степени для содержания дорог используются федеральные деньги. «И здесь большой вопрос к контролю качества и эффективности использования этих средств», - сказала она.
А следить за тем, как будут расходоваться средства, выделенные на ре-монт дорог в Хабаровском крае, крайне необходимо. Недавно Фургал назначил на должность начальника КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» Олега Федорова. Оказалось, что аналогичную должность он занимал еще при Ишаеве, и в бытность Федорова на посту главного дорожника края возглавляемое им «Крайдорпредприятие» начало тонуть, да так и не выплыло. Зато на плаву оказалось семейное федоровское предприятие ООО «Стройдорсерсис», которое сейчас возглавляет его сын Александр. «Стройдорсервис» нынче – один из самых мощных «игроков» на рынке дорожного строительства края, и контракты на него сыпятся, как из рога изобилия.
Очевидно другое. Фургал не заинтересован в ослаблении налогового бремени и увеличении доходов простых людей. Все помнят, как он воспротивился предложению депутатов Госдумы увеличить прожиточный минимум до приемлемой суммы. Наверно, дело в том, что правительство Фургала не может предложить реальных мер по наполнению бюджета и увеличению благосостояния жителей региона, осталось вытягивать из них последние соки.
Фото Trud-ost.Ru.
Павел ЛЕБЕДЕВ, Журнал "Дальневосточный капитал".
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