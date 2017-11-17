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Среда| 22 Ноября, 18:07 |
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Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
Жители этих населенных пунктах смогут добираться до Хабаровска на железнодорожном или автомобильном транспорте. На других авиамаршрутах чешские самолеты будут заменены другими типами воздушных судов и вертолетами.
Решение об этом принято губернатором крае после проведения совещания с представителями всех ведомств, принимающих участие в расследовании авиакатастрофы. В Хабаровский край для выяснения ее причин прибыл из Чехии представитель завода-изготовителя.
Напомним, 15 ноября 2017 года около 13 часов 09 минут при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, компания-эксплуатант КГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение, в результате чего погибло 6 человек, 1 малолетний ребенок получил телесные повреждения. В настоящее время следствием отрабатываются две версии случившегося: возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности. Установлено, что погодные условия были благоприятными.
Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжают расследование уголовного дела возбужденного по факту крушения 15 ноября 2017 года самолета L-410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следственной группой следственного управления совместно с членами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрено место крушения самолета. В ходе осмотра следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования. В настоящее время специалистами МАК производится расшифровка изъятых в ходе осмотра бортовых самописцев.
Губернатором Хабаровского края подписано распоряжение №812-рп от 16.11.2017 г. «О выделении денежных средств» членам семей погибших граждан, а также единовременного пособия гражданину, получившему вред здоровью,в результате чрезвычайного случая, в размере 6 млн. 400 тыс. рублей. На организацию захоронения погибших граждан было выделено 480 тыс. рублей. По состоянию на 22.11.2017 выплачено родственникам 5 млн. рублей, что составляет 78,1 % от выделенной суммы.
Олег Кульгин.
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