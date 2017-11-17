|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 22 Ноября, 21:13 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Хабаровске наградили победителей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России – 2017"
Хабаровском крае завершился семидневный бизнес-интенсив «Золотая сотня». Участниками образовательного блока, организованного в рамках программы «Ты – предприниматель», стали около 300 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Обучение проходило в формате лекций, мастер-классов и индивидуальных консультаций, по результатам которых участники представили на конкурс свои бизнес-проекты. Автору лучшей идеи, Анне Луцевой, проект которой направлен на внедрение в крае системы обучения персонала учреждений сферы услуг, подарили ноутбук.
«Хабаровский край участвует в федеральной программе «Ты – предприниматель» с 2013 года. За это время свыше 6 тыс. человек были вовлечены в предпринимательскую деятельность. Более тысячи молодых людей прошли обучение на семинарах и тренингах, более 120 человек создали собственный бизнес. Это еще раз подтверждает, что подобные образовательные проекты помогают молодежи раскрыть свой потенциал, приобрести полезные контакты и получить четкий план действий для открытия или развития своего бизнеса», - отметил председатель комитета по молодежной политике Правительства края Евгений Демин.
Также, в рамках бизнес-интенсива состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2017». Александр Сафронов, Максим Москвитин и Дарья Бусева представят край в финальном туре состязания, который пройдёт в Москве 29-30 ноября.
- В Хабаровске наградили победителей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России – 2017"
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- В Хабаровском крае расширены границы ТОСЭР "Николаевск"
- Один из сопредседателей Хабаровского ОНФ заявил о добровольной оставке
- Хабаровский край предлагает создать новую ТОР
- В Хабаровске начинаются Дни Республики Корея
- В Хабаровске за два года построили дорогу к площадке ТОСЭР
- В новом цехе резидент ТОР "Хабаровск" наладит производство масляных фильтров для автомобилей
- Предприятия Хабаровска задолжали работникам свыше полумиллиарда рублей зарплаты
- В Хабаровском крае будут развивать сельхозкооперативы на "дальневосточном гектаре"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.