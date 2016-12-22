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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 22:52 |
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Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
Говоря о дальневосточном гектаре, первое лицо края посетовало: «По эффективности мы почти в лидерах, по количеству выданных земель на четвертом… Это непозволительно…». Ситуацию, по мнению губернатора, необходимо исправлять. С этой целью в региональном правительстве появилась специальная должность зампреда по реализации ДВ гектара, а сам глава региона признался, что намерен обзавестись собственным гектаром.
Поскольку изначальная цель встречи – это подведение итогов жизни Хабаровского края в 2016 году, понятно, что вопросы и ответы были связаны прежде всего с выполнением тех обязательств перед населением, которые краевые власти намечали выполнить, а также с глобальными событиями, имевшими огромное значение для Хабаровского края. Речь, в первую очередь, шла о результатах Восточного экономического форума и поездки Вячеслава Шпорта в Японию.
Что касается развития территорий особого экономического развития в регионе, о чем в последние месяцы 2016 года подробно рассказывали все региональные СМИ, то к ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск», по словам главы правительства края, в 2017 году присоединяться еще две – ТОСЭР «Николаевск» и ТОСЭР «Холдоми». В первую войдут шесть предприятий, которые будут заниматься рыболовством и судоремонтом, в «Холдоми» оборудуют спортивный комплекс для развития зимних видов спорта и туризма.
Интересовали представителей СМИ новые тарифы на электроэнергию и экономический эффект для производственников и региона, перспективы предприятий, относящихся к различным отраслям, но переживающим непростые времене, таких как «Дальспецстрой», «Амурметалл», «Аркаим» и так далее.
Был задан вопрос и о протонном центре, необходимость строительства которого, со слов губернатора становится все очевидней.
- Речь идет о создании ядерной медицины в Хабаровском крае, - сказал глава региона.- Для этого у нас есть все условия, инфраструктура, соответствующие медцентры. Недостающим звеном является протонный центр. И мы его построим. Есть поддержка Минздрава РФ и РОСНАНО.
Вера КАЛИНИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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