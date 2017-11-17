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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Хабаровске ищут бизнесменов для проекта развития Большого Уссурийского острова
Губернатор Вячеслав Шпорт в неформальной обстановке провел встречу с активом деловых объединений Хабаровского края. Предприниматели рассказали главе региона о своих новых проектах и обсудили дальнейшие шаги по устранению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Так, заместитель председателя краевого Совета по предпринимательству Андрей Веретенников предложил провести аудит институтов поддержки бизнеса, которых немало было создано в последние годы. По его мнению, есть дублирующие структуры. Как результат - при решении вопросов бизнес сталкивается с проблемой куда обращаться, и кто реально может помочь.
«Мы знаем об этой проблеме. Безусловно, поддержка бизнеса должна работать в режиме «одного окна». Но институты поддержки у нас создавались в разное время в связи с принятием тех или иных федеральных нормативных актов. Сейчас мы готовы к реформированию этой системы и ждем от предпринимательского сообщества конкретных предложений. Эту работу мы будем проводить, опираясь на мнение бизнеса», - подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.
На встрече также шла об освоении российской части Большого Уссурийского острова. Многие представители хабаровского бизнес-сообщества готовы участвовать в реализации проектов на этой территории. Губернатор края подчеркнул, что власти региона поддержат эти начинания.
«С прошлого года мы плотно занялись пунктом пропуска на острове Большой Уссурийский. Нам удалось получить поручения Президента России, Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона по изменению классификации пункта пропуска на "грузо-пассажирский". Но теперь "мяч на нашей стороне" – следует представить обоснования по российской грузовой базе через пункт пропуска. И здесь мы очень рассчитываем на бизнес Хабаровского края, на конкретные заявки по отправлению в КНР нашей, краевой продукции», - отметил Вячеслав Шпорт.
Участники встречи также предложили придать международный статус Дальневосточному форуму предпринимателей, который в этом году уже в третий раз пройдет в Хабаровске. По мнению бизнес-сообщества, эта площадка стала полезной и эффективной для деловых людей из разных регионов ДФО. Вячеслав Шпорт поддержал эту идею, отметив, что рамки форума необходимо расширять.
На встрече предприниматели также задавали вопросы по проверкам хабаровского «Водоканала», улучшению работы общественного транспорта. По всем предложениям бизнеса Губернатор дал поручения профильным краевым министерствам. Обсуждение наиболее сложных вопросов продолжится на заседаниях Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе края.
Автор фото: Валерий Спидлен
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