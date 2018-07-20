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Круизное судоходство сделает Шантарские острова доступнее для туристов

В настоящее время стоимость тура на Шантарские острова достигает порядка ста тысяч рублей

Туристический потенциал территории и перспективы развития приграничных районов края обсудили сегодня в Хабаровске. Так, в регионе продолжается работа по созданию круизного маршрута в рамках реализации туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары». Строительство инфраструктурных объектов по проекту будет способствовать удешевлению туров на архипелаг. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель Председателя Правительства края – министр культуры Александр Федосов.

Начиная с 2014 года, Хабаровский край является активным участником федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы». В рамках реализации круизного туристско-рекреационного кластера «Остров Большой Уссурийский – Шантары» за счет софинансирования из средств федерального бюджета в сумме 632,5 млн рублей в текущем году будут завершены берегоукрепительные работы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительства Хабаровского края.

Ключевым результатом реализации круизного кластера стало привлечение в текущем году потенциального инвестора из Перми ООО «Экспресс-Тур». Компания заинтересована в строительстве серии современных круизных судов класса «река-море» на Амурском судостроительном заводе в Комсомольск-на-Амуре. Планируется, что  теплоходы будут эксплуатировать на Амуре с выходом в Охотское и другие моря Тихого океана. В настоящее время проводится работа по поиску заемного финансирования на проектирование и строительства судов.

По словам Александра Федосова, развитие круизного судоходства будет способствовать увеличению туристического потока в край. При этом люди смогут путешествовать не только по Амуру но, и,  возможно побывать на Шантарах. Сейчас на острова туристы могут добраться только на вертолете.

«Сейчас стоимость тура на Шантарские острова порядка ста тысяч рублей. Мы будем стремиться к удешевлению. В том числе этому будет способствовать строительство взлетной полосы в аэропорту Полины Осипенко. А также развитие Центра приема туристов в бухте Ангачан в Тугуро-Чумиканском районе. Уже сейчас там есть комфортные домики для проживания, прорабатывается вопрос транспортной доступности. Одновременно необходимо продумать, как сохранить первозданный вид Шантарского архипелага при увеличении туристического потока», - отметил Александр Федосов.

В последние годы Шантары стали визитной карточкой Хабаровского края. В нескольких километрах от архипелага в бухте Ангачан на южном побережье Охотоморья инвестором на собственные средства построена современная турбаза с отоплением, душевыми кабинами, прачечной, наличием Wi-fi и стационарного телефона. Ежегодно, уплачивая порядка 700 тысяч рублей налогов в местный бюджет, компания активно развивается и расширяет сферу своей деятельности.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Шантарские острова  туризм 


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