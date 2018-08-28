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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 24 Сентября, 16:11 |
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Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
На станции запущено оборудование, участвующее в теплоснабжении потребителей, идет подача теплоносителя в магистральные трубопроводы.
«Николаевская ТЭЦ готова к несению максимальных нагрузок в осенне-зимний период 2018-2019 года, - комментирует директор филиала Владимир Лариков. - Энергетики подразделения выполнили для этого все ключевые мероприятия».
Так, на Николаевской ТЭЦ почти на 100% реализована программа текущих и капитальных ремонтов. Капитальный ремонт успешно завершен на следующих объектах: турбоагрегат ст.№1 и турбогенератор ст.№1, турбоагрегат №2, дымовая труба. На все виды ремонтных работ Хабаровская генерация затратила 92, 6 млн рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в филиале «Хабаровской генерации».
Кроме того, на Николаевской ТЭЦ сформированы запасы материалов и различных частей механизмов, запасы основного и резервного топлива в соответствии с нормативами, установленными Минэнерго РФ.
В ходе подготовки к новому отопительному сезону прошли противоаварийные и противопожарные тренировки и учения персонала.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2016 году АО «ДГК» было выработано 23,5 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 22,1 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12,5 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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