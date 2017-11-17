|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 24 Ноября, 13:08 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Расширение границ ТОСЭР в Хабаровском крае позволит привлечь более 11 млрд рублей
Вопросы, связанные с созданием условий для развития инвестиционной деятельности, обсудили на расширенном заседании Правительства Хабаровского края под председательством Губернатора Вячеслава Шпорта.
С основным докладом выступил первый заместитель Председателя Правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. По его словам, главным инструментом для создания новых производств в крае являются особые преференциальные режимы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
На сегодняшний день с инвесторами заключено 45 соглашений о ведении деятельности в ТОСЭР. В новые производства они планируют вложить около 46,6 млрд. рублей. Это позволит создать почти 6 тысяч новых рабочих мест.
Юрий Чайка подчеркнул, что деятельность резидентов уже принесла результат. Проинвестировано более 5,8 млрд. рублей, уплачено около 150 млн налогов, создано почти 700 рабочих новых мест.
«Работа с инвесторами в крае выстроена в режиме «одного окна». Это позволило сократить число административных процедур, выстроить эффективное взаимодействие со всеми участниками процесса. Содействие в этом направлении нам оказывают краевые и федеральные институты поддержки бизнеса. Это помогает принимать ключевые решения для совершенствования механизма привлечения инвестиций», - сказал Юрий Чайка.
Так, по его словам, Правительство края совместно с органами местного самоуправления прорабатывает вопрос расширения границ нескольких ТОСЭР. Это позволит распространить льготные режимы на резидентов, которые готовы вложить более 11 млрд рублей инвестиции и создать свыше тысячи рабочих мест.
Речь идет о ТОСЭР «Николаевск», «Хабаровск» и «Комсомольск». За счет расширения границ их резидентами могут стать ООО «НГК Ресурс» на месторождении «Полянка», ООО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» в районе имени Лазо, ООО «Логистик Лес» в поселке Берёзовый Солнечного района.
«Президент РФ Владимир Путин назвал Дальний Восток одним из главных приоритетов. Вне сомнений, территории опережающего развития являются основным инструментом обеспечения ускоренного развития наших территорий. Здесь мы достигли неплохих результатов. Об этом свидетельствует как количество зарегистрированных резидентов, так и их вклад в новые производства. Работа по привлечению инвестиции в крае налажена на должном уровне. Задача – набранных темпов не сбавлять, наращивая объемы вложений в нашу экономику», - сказал Губернатор края.
- Причиной авиакатастрофы в Хабаровском крае стал отказ правого двигателя L-410 - МАК
- Расширение границ ТОСЭР в Хабаровском крае позволит привлечь более 11 млрд рублей
- В Хабаровском крае 150-й юбилейный лайнер "Сухой Суперджет 100" совершил первый полёт
- Причиной авиакатастрофы в Хабаровском крае стал отказ правого двигателя L-410 - МАК
- В Хабаровске планируют построить распределительный хаб спутниковой связи
- В Хабаровске наградили победителей регионального этапа конкурса "Молодой предприниматель России – 2017"
- Полеты пассажирских L-410 приостановлены в Хабаровском крае до выяснения причин авиакатастрофы
- В Хабаровском крае расширены границы ТОСЭР "Николаевск"
- Один из сопредседателей Хабаровского ОНФ заявил о добровольной оставке
- Хабаровский край предлагает создать новую ТОР
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.