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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2017
24.11 |Причиной авиакатастрофы в Хабаровском крае стал отказ правого двигателя L-410 - МАК
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23.11 |Во Владивостоке сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%
23.11 |В Приморье в 2,5 раза сократилась добыча каменного угля
23.11 |На Дальнем Востоке до 2019 года будет запущено 280 новых производств
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24 Ноября 2017, 00:13 | Регион сегодня |
Причиной авиакатастрофы в Хабаровском крае стал отказ правого двигателя L-410 - МАК
Эксперты МАКа назвали предварительную причину авиакатастрофы в Хабаровском крае.
Как сообщается в официальном релизе ведомства, комиссией по расследованию причин авиакатастрофы в Нелькане проведены копирование и расшифровка данных бортовых регистраторов. По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан, на высоте 150 метров, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки. В дальнейшем, произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать резкий крен к успеху не привели. Левый двигатель работал в штатном режиме. Двигатели в полете не выключались. Уполномоченным органам гражданской авиации предоставлена необходимая информация для принятия мер в области безопасности полётов. Комиссия по расследованию МАК совместно с Уполномоченным представителем Чешской Республики и специалистами компаний разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы, говорится в официальном сообщении ведомства. Напомним, 15 ноября 2017 года около 13 часов 09 минут при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, компания-эксплуатант КГУП "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение, в результате чего погибло 6 человек, 1 малолетний ребенок получил телесные повреждения. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту крушения 15 ноября 2017 года самолета L-410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следственной группой следственного управления совместно с членами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрено место крушения самолета. В ходе осмотра следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования. По распоряжению губернатора приостановлены все полеты самолетов L-410 в Хабаровском крае до выяснения полной картины авиакатастрофы. Олег Кульгин.
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