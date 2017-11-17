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Причиной авиакатастрофы в Хабаровском крае стал отказ правого двигателя L-410 - МАК
Как сообщается в официальном релизе ведомства, комиссией по расследованию причин авиакатастрофы в Нелькане проведены копирование и расшифровка данных бортовых регистраторов. По результатам предварительного анализа информации установлено, что в процессе захода на посадку на посадочную площадку Нелькан, на высоте 150 метров, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.
В дальнейшем, произошло торможение самолета, энергичное кренение вправо (бортовым самописцем зафиксированы значения крена более 180 градусов) и столкновение с землей. Попытки экипажа парировать резкий крен к успеху не привели.
Левый двигатель работал в штатном режиме. Двигатели в полете не выключались.
Уполномоченным органам гражданской авиации предоставлена необходимая информация для принятия мер в области безопасности полётов.
Комиссия по расследованию МАК совместно с Уполномоченным представителем Чешской Республики и специалистами компаний разработчиков самолета (Aircraft Industries) и двигателей продолжает работу по установлению всех обстоятельств катастрофы, говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, что Напомним, 15 ноября 2017 года около 13 часов 09 минут при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, компания-эксплуатант КГУП «Хабаровские авиалинии», потерпел крушение, в результате чего погибло 6 человек, 1 малолетний ребенок получил телесные повреждения.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела возбужденного по факту крушения 15 ноября 2017 года самолета L-410 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следственной группой следственного управления совместно с членами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) осмотрено место крушения самолета. В ходе осмотра следователями изъят ряд предметов, в том числе бортовые самописцы, образцы масла и топлива воздушного судна. Допрошены свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования.
По распоряжению губернатора приостановлены все полеты самолетов L-410 в Хабаровском крае до выяснения полной картины авиакатастрофы в Нелькане.
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