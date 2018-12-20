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24 Декабря 2018, 09:30 | Регион сегодня |

В Хабаровском крае хотят внедрить систему спутникового мониторинга рыбопромысловых участков

Это позволит рыбинспекторам эффективнее бороться с браконьерами

Руководители территориальных управлений федеральных контрольных органов, краевых надзорных структур и представители бизнеса на заседании рабочей группы обсудили реформу контрольно-надзорной деятельности. Речь идет о снижении административного давления на бизнес в ключевых отраслях экономики, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Ключевой задачей всероссийской реформы является внедрение риск-ориентированного подхода.

- Основная задача реформы – освободить добросовестных предпринимателей от чрезмерных проверок и активнее работать с теми, кто нарушает закон, - отмечает начальник главного контрольного управления губернатора и правительства края Евгений Королев.

Однако в рыбной отрасли риск-ориентированный подход пока не применяется. Кроме этого, остро не хватает рыбинспекторов. В распоряжении Амурского территориального управления Росрыболовства около 120 инспекторов. Охрану биоресурсов в Хабаровском крае осуществляют около 80 человек.

- В этих условиях мы вынуждены отказаться от плановых и внеплановых проверок, а сосредоточить внимание на контрольных рейдах. В основном это проверки во время нереста и путины. Изымаем у браконьеров орудия лова, транспортные средства.  Кроме того, из-за недостаточного финансирования мы не можем использовать технические средства мониторинга, в том числе специальные датчики, которые ставятся на орудия лова, - отметил врио главы управления Михаил Зюкин.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поддержал идею внедрения технических средств мониторинга. В частности, спутникового наблюдения за промысловыми участками. Сегодня такими возможностями обладает Центр космических технологий ТОГУ.  Глава регион поручил краевому министерству природных ресурсов тщательно изучить этот вопрос.

- Я думаю, что пока мы созреем, чтобы начать заниматься этим вопросом, то рыбы у нас не будет совсем. В последнее время мы слышим не просто жалобы, а крики на то, что рыбопромышленники абсолютно на законных основаниях, имея разрешение на добычу рыбы, перекрывают устья нерестовых рек. Рыба не доходит до жителей. Инспекторы просто не успевают поймать их за руку. Ситуацию надо менять.  Если штат небольшой, то надо внедрять всевозможные технические средства контроля, - подчеркнул Сергей Фургал.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: мониторинг  рыбная отрасль 


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